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尋訪台灣的後花園 「花蓮」6大熱門景點必去

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
尋訪台灣的後花園 「花蓮」6大熱門景點必去。 圖片來源/unsplash
尋訪台灣的後花園 「花蓮」6大熱門景點必去。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「花蓮景點」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的花蓮六大旅遊景點排行。

提到台灣的自然美景，想必少不了有台灣後花園之稱的花蓮，光是蘇花高速公路旁的美景就令人無法忘卻，但是花蓮地緣遼闊，究竟該從哪裡玩起呢？

「太魯閣」水簾洞穿越瀑布好刺激 精彩美人魚表演就在「遠雄海洋公園」

▲ 熱議6大花蓮景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 熱議6大花蓮景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對花蓮旅遊景點的相關討論，以「太魯閣國家公園」聲量最高，太魯閣國家公園土地範圍廣大，其中水濂洞受到許多民眾稱讚，水濂洞位於白楊步道的終點處，有去過的旅客分享「進去需要穿越瀑布，泉水從隧道洞頂上宣洩而下，超刺激」、「有台灣狐蝠掛在岩壁上睡覺，有著特殊迷人的感受」，也有許多民眾提及砂卡礑步道，網友留言「大褶皺(特殊地形)像千層糕一般，層層分明堆疊，搭配翠綠水潭簡直美翻天」、「步道輕鬆好走，親子路線很可以」，表示太魯閣公園不只擁有鬼斧神工的自然美景，在體驗上也有不同特色地點供民眾選擇。

而排行第二的「遠雄海洋公園」，除了有趣的遊樂設施，劇場表演更是精彩，許多家長提及「這次的美人魚秀，真的讓看的人嘖嘖稱奇！」、「大人小孩都看得很開心，表演中也會宣導愛護海洋、做好資源回收以及保護愛惜大自然的觀念，寓教於樂」，認為遠雄海洋公園很適合家庭到此旅遊；此外，花蓮的「七星潭」同樣受到民眾關注，據說在七星潭疊石頭可以祈求好運，不少網友紛紛為自己的石頭塔拍照打卡，並表示「七星潭整個海灘布滿大大小小美麗的石頭，海浪滾動石頭的聲音聽著令人覺得平靜」、「坐著聽浪聲、洗石聲心靈彷彿也被洗滌了」，推薦有煩惱的人們可到此處看海、放鬆心情。

另一方面，「赤科山」與「六十石山」皆以金針花美景聞名，赤科山在金針花種植面積上略大於六十石山，且地勢起伏較大，可以感受到岩石錯落其中的特殊景致，而赤科山除了金針花，還有「赤科三景」，分別為黑色火成岩、千噸石龜，以及在屋頂曬金針花的汪家古厝，其中千噸石龜是該地的熱門打卡點，民眾分享「站在千噸石龜眺望縱谷遠山，震撼又感動」；六十石山則享有「台灣小瑞士」的美名，有留言說道「山景加花景很壯觀很美麗」、「那裡金針花香腸與炸金針必吃喔」，表示六十石山是兼具視覺與味覺的好地方。

看完以上網友的分享，相信你一定感受到花蓮的魅力了，找個好天氣的假期，離開都市叢林，來趟被自然美景包圍的花蓮之旅吧！

觀看原文→https://reurl.cc/qNAjv3

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

花蓮 太魯閣國家公園

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