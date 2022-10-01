椒麻香超過癮！網友必點6大川菜料理不容行家錯過

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「川菜料理」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的六大川菜料理排行。

川菜起源於四川，料理中除了加入辣椒，更大量使用花椒與胡椒，豐富的調味讓川菜在辣味基礎上又多了幾分麻與香，令人欲罷不能。如果你是個愛吃辣的人，那千萬不要錯過以下這些網友推薦的熱門川菜料理。

「口水雞」芝麻、辣油蹦出新滋味 「回鍋肉」號稱「川菜之王」

▲ 熱議6大川菜料理 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

在各式川菜料理中，「口水雞」獲得最高聲量，口水雞是以雞肉淋上芝麻醬與辣油，再加上花生烹飪而成，許多網友紛紛留言「原本以為芝麻加辣會很怪，結果意外的好吃」、「上頭搭配厚厚的堅果碎，提升了整體的口感和香氣」，表示雖然醬汁對台灣人來說相對陌生，但多層次的風味搭配起來十分美味；排行第二的「麻婆豆腐」則是不少民眾心目中的下飯頭號選擇，不少網友留言「花椒香味很足，但不會把味道整個蓋過」、「豆腐很嫩，卻不會碎掉」，更笑說自己「因為醬太好吃，又多吃了一碗飯」。

而號稱「川菜之王」的「回鍋肉」則與一般料理方式不同，採用先燙後炒的方式，保持了肉質的原味鮮香，吃過的人都讚不絕口，直呼「肉質嫩到讓人懷疑怎麼做的」，並評價「回鍋肉香而不辣」，強力推薦不敢吃辣的人可以嘗試這道經典川菜；另外「酸辣粉」也同樣備受關注，以木薯製作成的粉條有著尋常麵條無法比擬的彈牙口感，也獲得不少網友好評，表示「粉條十分的軟Q，酸辣粉就是要吃這個彈」，近年市面上也有不少酸辣粉店家，可以配合客人口味調整酸辣度，讓每個人都能選擇最適合自己的味道。

除此之外，台灣人熟悉的「宮保雞丁」與「酸辣湯」也榜上有名，這兩道川菜不僅頗具名氣，更是經典中的經典，就有網友留言「宮保雞丁搭配酥酥脆脆的花生，越吃越涮嘴」、「酸辣湯酸味跟辣味很平衡」，認同兩道料理的迷人滋味。

看完以上網友的討論，你是不是口水也快流下來了呢？如果還在煩惱今天晚餐要吃什麼，不妨來點香氣十足的川菜料理過過癮吧！

觀看原文→https://reurl.cc/m35jjA

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》