環保時尚新風潮 網推環保杯這材質CP值最高！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「環保杯選購」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的環保杯6大選購因素與4大材質。

隨著環保意識抬頭，越來越多愛喝手搖飲料的民眾開始自帶環保杯，加上台北市政府宣布12月起，台北市飲料店將全面禁止使用一次性的塑膠杯，藉此鼓勵民眾自帶環保杯，只不過市面上環保杯百百種，如何選擇適合自己的環保杯也引起網友熱烈討論。

環保杯顯個人品味！ 「顏色造型」成網友選購第一考量

網友熱議6大環保杯選購 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

市面上環保杯款式多樣，且不斷推陳出新，觀察網路上網友對於「環保杯選購因素」的相關話題討論，發現為了吸引消費者眼球，有些注重造型設計、有的則提倡材質與容量、有些環保杯則與知名插畫家聯名，而其中網友最關心「材質選擇」，包括陶瓷、不鏽鋼、塑膠、玻璃都引起網友熱議，而針對排名第二的「顏色造型」，許多網友紛紛表示喜歡文青、簡約的環保杯設計，在意環保杯質感，希望在提倡環保的同時，也能呈現個人品味。而排名第三的「容量重量」，也是網友關注的一大焦點，許多網友都關心「環保杯容量是否夠裝手搖飲」，能不能外出攜帶、夠輕量、裝入包包中，也都是討論焦點。

此外，「飲用口型」、「插畫聯名」也是網友選購關鍵考量因素之一，日前就有網友於討論區請益「如何挑選環保杯」，吸引不少回覆如「買手搖真的要用大口徑的」、「瓶口大好清潔」，也有部分網友十分關心瓶口是否會漏，而近幾年圖像IP蓬勃發展，不少插畫家與品牌、手搖飲合作推出聯名環保杯，也深受網友喜愛，像是「迪士尼與良杯製所」、「7-11與月半虎」、「啾啾妹與七盞茶」、以及「馬來貘與茶湯會」等聯名款，討論聲量皆居高不下。

「陶瓷」易清潔奪聲量冠軍 「不銹鋼」耐摔、便宜受歡迎

▲ 網友熱議6大環保杯材質 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

針對討論聲量最高的「材質選擇」，其中又以「陶瓷」為網友最熱門首選，有網友指出陶瓷優點是內層甚麼都可以裝，「保冰保溫都很好，CP值真的超高的」，而且「不太會殘留味道也很好清洗」，不過也有網友提醒陶瓷不耐摔也較重，建議放在辦公室或家中。排名第二的「不鏽鋼」由於價格便宜、可耐酸鹼，也受到不少網友熱烈討論，有人選擇不鏽鋼因為「感覺比較耐摔」，也有人認為「不鏽鋼款超保冰」、「用快一年半了，瓶內還沒有任何味道」，儘管不鏽鋼受到許多人追捧，也有部分網友擔心「斜面吸管是否會刮傷不鏽鋼」、「不鏽鋼的味道更重」。

而「塑膠」也是網友在環保杯相關話題經常提到的材質，喜歡塑膠材質環保杯的網友表示「覺得實用、美觀，價格也蠻便宜的」、「透明耐摔」，此外，除了傳統聚丙烯等塑膠材質外，近幾年塑膠新材質「Tritan」也蔚為流行， Tritan不僅重量輕、方便攜帶，加上其不含環境荷爾蒙雙酚A，不會釋放有毒物質危害人體健康，如今也成為環保杯熱門材質之一。

市面上環保杯琳瑯滿目，到底該怎麼選擇？想要兼顧環保與美觀，除了考量個人使用習慣與喜好外，不妨參考網友選購因素，選出自己命定的環保杯吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》