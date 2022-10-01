「神隱少女」重返大螢幕 網推這些吉卜力動畫也是神作！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「吉卜力電影」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的吉卜力六大電影排行。

吉卜力動畫成立至今已有30多年的歷史，累積了不少粉絲，而每個吉卜力迷心中都有一部忘不了神作，如果你還沒看過，快來看看以下這些吉卜力電影吧！

「神隱少女」故事背景寓意深厚 「螢火蟲之墓」太悲傷網呼不敢再看

▲ 吉卜力TOP6電影排行 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

近期，「神隱少女」重返大螢幕的消息引起不少民眾討論，網友紛紛說道「從高三到三高，神隱少女帶給人的省思都不同，值得一看再看」、「每個角色設定都很真實，美麗又奇幻的劇情描述，沒有冷場！」、「小時候不懂，長大發覺很真實」，表示神隱少女以奇幻的角色反映出現實社會，隨著年齡增長，對故事背後的隱喻也會有不同的體悟，是值得一看再看的電影。

而排行第二的「龍貓」，是許多人的童年回憶，動畫中的角色「龍貓」與「貓巴士」以可愛的外表贏得了許多人的芳心，網友直呼「龍貓跳祈雨舞實在太可愛了！」、「貓巴士真的讓我好想上車喔」；與歡樂的龍貓不同，以戰爭為背景的「螢火蟲之墓」相較之下沉重許多，看過的人紛紛表示「小時候在看過之後，再看到現實生活同樣的糖果罐，光看都會想哭」、「這部作品是我看過吉卜力作品中最難忘又最沉重的一部」，不同於一般為兒童設計的動畫，描寫死亡的螢火蟲之墓雖然悲傷，卻也在觀眾心中留下深刻的印象。

另一方面，「霍爾的移動城堡」也備受網友關注，帥氣的男主角「霍爾」更是被號稱「國民初戀」，就有留言提及「霍爾是小時候的國民男友」，而女主角「蘇菲」以維持年輕的心靈破除老化的詛咒，讓有感而發的民眾說道「年紀不是重點，而是在於我們面對世界的態度」；此外，故事涵蓋科技、夢想的「天空之城」，以及講述環境議題的「魔法公主」也是許多民眾心中的神作之一，有網友稱讚到「天空之城不光是畫面，每一段的背景配樂，都可以當作是主題曲」、「魔法公主真的是超經典的生態、環保議題動畫」。

吉卜力動畫每看一遍都有不同的體悟的特色，讓不少家長將電影分享給自己的孩子，也成為了跨世代民眾的共同回憶，如果你也喜歡以上的電影，不妨再次重溫吉卜力帶給我們的感動吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》