網友最愛人氣壽司有哪些？握壽司排行大公開

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「壽司品項」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的七大壽司類型，以及生食握壽司口味的熱門選擇。

在許多台灣人心目中，日式料理一直是頗具人氣的熱門食物選項，而壽司又是當中每隔一段時間就會懷念的滋味。隨著近年許多迴轉壽司品牌進駐台灣，也再度掀起一股壽司風潮。想知道網友討論度最高的壽司口味有哪些，不妨就接著看下去吧！

壽司類型大評比 「生食握壽司」人氣歷久不衰

▲ Top7 網友熱議壽司類型 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對於壽司類型相關討論，可以發現聲量最高的口味是「生食握壽司」，也就是將醋飯與新鮮的生魚片、海鮮或其他食材一同捏塑而成的壽司。由於生食握壽司可以讓消費者以親民價格大啖海鮮，因而成為最受歡迎的選項，如網友表示「壽司店可以賣鮮蝦三貫、大切鮭魚就好，很超值」、「厚切鮭魚超大片，每次必點」等，十足展現生食握壽司在台灣的超高人氣。

位居第二名的「炙燒類壽司」則是將佈滿油花的食材透過噴槍火烤，讓鮮美脂肪與火烤香味滲入醋飯當中的壽司類型，香氣四溢的滋味相當契合台灣人的口味，也獲得不少網友討論支持，不少饕客提到炙燒壽司「燒到滋滋作響，好想吃」、「香氣讓人食指大動，鮭魚的油脂都融化了」等，也有部分店家會將海鮮等食材搭配焦糖、起司等配料一同炙烤，口味再度昇華，也讓網友讚嘆「起司和鮭魚炙燒，完全是天作之合！」

而名列第三名的「軍艦卷」最早發源於東京銀座，是用海苔圍成一圈做為容器，再將食材放置其中的壽司口味。軍艦卷的餡料種類相當豐富，如網友留言便提到「鱈魚子、明太子口味的軍艦卷味道都很不錯」、「喜歡海膽軍艦壽司」等；另外也有許多網友對於迴轉壽司常見的「玉米沙拉」口味的軍艦卷感到十分喜愛，並表示「玉米沙拉萬歲」、「美乃滋加爆的玉米沙拉唯一正解」、「每次都要吃兩盤才開心」等。

握壽司行家必吃「鮭魚」、「干貝」 鮮美海味讓人欲罷不能

▲ Top5 生食握壽司熱門品項 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

看完網友對於壽司類型的聲量排行後，我們進一步檢視其中第一名「生食握壽司」類型中，最受網友歡迎的人氣食材品項。其中備受網友喜愛的品項首選是「鮭魚」，時常在討論中被提到的鮭魚因口感肥美扎實聞名，厚切生魚片堪稱醋飯的最佳拍檔，也吸引不少留言如「鮭魚握壽司好誘人」、「（鮭魚）整個滿足感非常充足」等；而日前因為知名連鎖迴轉壽司的鮭魚握壽司產品漲價傳聞，加上不少民眾也發現某些壽司店販售的鮭魚有越來越薄的趨勢，讓饕客的錢包越吃越痛，因此便開玩笑表示若未來鮭魚握壽司的製作成本持續提高，「看來師父的刀工要越來越好了」。

第二名的「干貝」同樣獲得眾多喜愛，干貝除了可以乾煎，生食也很適合作為握壽司的食材，軟嫩鮮甜的滋味是不少老饕吃壽司的必點佳餚，有民眾便提到「每次吃壽司，我一定都會把有干貝的全點一輪」、「我個人最愛干貝握壽司，越咬越香甜」、「吃起來非常過癮」等。除此之外，「鮪魚」也是許多網友常點的知名握壽司口味，新鮮的鮪魚色澤紅潤，表面遍佈豐美油花讓食客得以同時享受視覺與味覺雙饗宴，也被網友點評「鮪魚肉質細緻匀潤，媲美和牛的油花」，是在壽司店絕不容錯過的經典口味。

看完了網友們關於壽司的討論之後，是否也讓你產生想吃壽司的念頭了呢？夏日即將過去，不妨好好把握這個最適合吃壽司時機，現在就出發大快朵頤吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》