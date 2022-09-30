傳統市場變身藝術基地 新富有樂市場藝術季創意開張

你有多久沒走進傳統市場？為了讓新世代親近傳統市場，忠泰建築文化藝術基金會舉辦的新富有樂市場藝術季明天登場，將傳統市場化身藝術基地。除了在百年傳統市場「新富市場」打造居民共製大型藝術裝置「城光」、並委託「明日和合製作所」創作專屬市場的聲音劇場「做買賣」，推出各種結合傳統市場和文化體驗的多元展演活動。忠泰表示，希望透過藝術吸引更多民眾走入傳統市場，深入了解攤商與食材商品背後的故事。

忠泰2017年進駐台北市定古蹟新富市場，以「新富町文化市場」為名，將此歷史逾百年、迄今仍持續經營的傳統市場，轉型為推廣在地常民文化與傳統市場價值的文化基地。

大型裝置作品「城光」，由藝術家蔡慧盈帶領在地居民一起完成。蔡慧盈邀請市場攤商、周邊鄰里，以及在地⺠間組織與其服務對象，透過拓印方式記錄下環境與物件，勾勒出參與者的生命故事。總計舉辦15場拓印工作坊、69位學員參與，完成的大型裝置作品「城光」於新富町文化市場內馬蹄型特色天井內展出。參觀民眾除了可以感受到城市天光帶來的穿透與溫暖能量，也能細細品味城市與⽣活的印象交疊。

明日和合製作所共同創辦人張剛華創作的聲音劇場「做買賣」，以19世紀艋舺在地商人「黃阿祿嫂」，以及1980年代從越南婚姻移⺠來台的新住民為故事主軸。兩條路線的觀眾彷彿進行一場時光旅行，窺視兩位女性圍繞在市場做買賣的故事。自10月1日起至10月30日，每週五、六、日下午上演，演出為免費參與，民眾可先至新富町文化市場官網報名，本次演出在國慶連假期間特別加開週一場次。

張剛華透露，他會在限定場次進行行動藝術「洗頭」；接受他洗頭服務的民眾，必須以自身的故事交換，同時也成為展演的一部份。

忠泰也邀來台、日等9組藝術家，針對新富市場打造互動藝術裝置，打造年度展覽「來自未來市場的『舶來品』」，邀民眾藉著看展的機會走入傳統市場，更與傳統市場的氣味和食材、聲響展開對話。

「市場中很少見到小孩子的身影。」日本藝術家村上大陸，留意到傳統市場訪客的年齡斷層現象，擅長以廢棄物件創造獨一無二特色音響的他，於台北各地市場採集老物件，創作聲音互動作品「未來的聲音—交錯台灣市場時空的音響生命體」，內容混製呈現舊市場氛圍的廣播放送、展現台灣海島特色的海潮聲，以及現地採集的市場聲響，將不同年代的詮釋混音於展場中播放。

傳統市場豐富新鮮的食材，其實蘊藏歷史的記憶。忠泰打造一款針對新富町文化市場的實境遊戲「超味覺料理大賽」，邀民眾透過尋找食材、踏遍新富市場與周圍的龍山寺街區。劉淇、蕭學謙等三位美食達人組成的「之外」餐飲美學工作室，則透過新富市場販賣的食材、加上食器擺盤等設計，呈現10道料理食譜，加上社群分享等功能。希望引發年輕族群走進傳統市場，自己買菜、做菜。