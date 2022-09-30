傳統市場變身藝術基地 新富有樂市場藝術季創意開張

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
忠泰藝術基金會2017年進駐台北市定古蹟新富市場，以「新富町文化市場」為名，將此歷史逾百年、迄今仍持續經營的傳統市場，轉型為推廣在地常民文化與傳統市場價值的文化基地。記者陳宛茜／攝影
忠泰藝術基金會2017年進駐台北市定古蹟新富市場，以「新富町文化市場」為名，將此歷史逾百年、迄今仍持續經營的傳統市場，轉型為推廣在地常民文化與傳統市場價值的文化基地。記者陳宛茜／攝影

你有多久沒走進傳統市場？為了讓新世代親近傳統市場，忠泰建築文化藝術基金會舉辦的新富有樂市場藝術季明天登場，將傳統市場化身藝術基地。除了在百年傳統市場「新富市場」打造居民共製大型藝術裝置「城光」、並委託「明日和合製作所」創作專屬市場的聲音劇場「做買賣」，推出各種結合傳統市場和文化體驗的多元展演活動。忠泰表示，希望透過藝術吸引更多民眾走入傳統市場，深入了解攤商與食材商品背後的故事。

忠泰2017年進駐台北市定古蹟新富市場，以「新富町文化市場」為名，將此歷史逾百年、迄今仍持續經營的傳統市場，轉型為推廣在地常民文化與傳統市場價值的文化基地。

大型裝置作品「城光」，由藝術家蔡慧盈帶領在地居民一起完成。蔡慧盈邀請市場攤商、周邊鄰里，以及在地⺠間組織與其服務對象，透過拓印方式記錄下環境與物件，勾勒出參與者的生命故事。總計舉辦15場拓印工作坊、69位學員參與，完成的大型裝置作品「城光」於新富町文化市場內馬蹄型特色天井內展出。參觀民眾除了可以感受到城市天光帶來的穿透與溫暖能量，也能細細品味城市與⽣活的印象交疊。

明日和合製作所共同創辦人張剛華創作的聲音劇場「做買賣」，以19世紀艋舺在地商人「黃阿祿嫂」，以及1980年代從越南婚姻移⺠來台的新住民為故事主軸。兩條路線的觀眾彷彿進行一場時光旅行，窺視兩位女性圍繞在市場做買賣的故事。自10月1日起至10月30日，每週五、六、日下午上演，演出為免費參與，民眾可先至新富町文化市場官網報名，本次演出在國慶連假期間特別加開週一場次。

張剛華透露，他會在限定場次進行行動藝術「洗頭」；接受他洗頭服務的民眾，必須以自身的故事交換，同時也成為展演的一部份。

忠泰也邀來台、日等9組藝術家，針對新富市場打造互動藝術裝置，打造年度展覽「來自未來市場的『舶來品』」，邀民眾藉著看展的機會走入傳統市場，更與傳統市場的氣味和食材、聲響展開對話。

「市場中很少見到小孩子的身影。」日本藝術家村上大陸，留意到傳統市場訪客的年齡斷層現象，擅長以廢棄物件創造獨一無二特色音響的他，於台北各地市場採集老物件，創作聲音互動作品「未來的聲音—交錯台灣市場時空的音響生命體」，內容混製呈現舊市場氛圍的廣播放送、展現台灣海島特色的海潮聲，以及現地採集的市場聲響，將不同年代的詮釋混音於展場中播放。

傳統市場豐富新鮮的食材，其實蘊藏歷史的記憶。忠泰打造一款針對新富町文化市場的實境遊戲「超味覺料理大賽」，邀民眾透過尋找食材、踏遍新富市場與周圍的龍山寺街區。劉淇、蕭學謙等三位美食達人組成的「之外」餐飲美學工作室，則透過新富市場販賣的食材、加上食器擺盤等設計，呈現10道料理食譜，加上社群分享等功能。希望引發年輕族群走進傳統市場，自己買菜、做菜。

●2022新富有樂市10月1日起至11月6日，於新富町文化市場舉辦。

忠泰建築文化藝術基金會邀來台、日等9組藝術家，針對新富市場打造互動藝術裝置，打造年度展覽「來自未來市場的『舶來品』」，邀民眾藉著看展的機會走入傳統市場，更與傳統市場的氣味和食材、聲響展開對話。記者陳宛茜／攝影
忠泰建築文化藝術基金會邀來台、日等9組藝術家，針對新富市場打造互動藝術裝置，打造年度展覽「來自未來市場的『舶來品』」，邀民眾藉著看展的機會走入傳統市場，更與傳統市場的氣味和食材、聲響展開對話。記者陳宛茜／攝影
忠泰建築文化藝術基金會會邀來台、日等9組藝術家，針對新富市場打造互動藝術裝置，打造年度展覽「來自未來市場的『舶來品』」，邀民眾藉著看展的機會走入傳統市場，更與傳統市場的氣味和食材、聲響展開對話。記者陳宛茜／攝影
忠泰建築文化藝術基金會會邀來台、日等9組藝術家，針對新富市場打造互動藝術裝置，打造年度展覽「來自未來市場的『舶來品』」，邀民眾藉著看展的機會走入傳統市場，更與傳統市場的氣味和食材、聲響展開對話。記者陳宛茜／攝影
忠泰藝術基金會2017年進駐台北市定古蹟新富市場，以「新富町文化市場」為名，將此歷史逾百年、迄今仍持續經營的傳統市場，轉型為推廣在地常民文化與傳統市場價值的文化基地。記者陳宛茜／攝影
忠泰藝術基金會2017年進駐台北市定古蹟新富市場，以「新富町文化市場」為名，將此歷史逾百年、迄今仍持續經營的傳統市場，轉型為推廣在地常民文化與傳統市場價值的文化基地。記者陳宛茜／攝影
忠泰打造一款針對新富町文化市場的實境遊戲「超味覺料理大賽」，邀民眾透過尋找食材、踏遍新富市場與周圍的龍山寺街區。記者陳宛茜／攝影
忠泰打造一款針對新富町文化市場的實境遊戲「超味覺料理大賽」，邀民眾透過尋找食材、踏遍新富市場與周圍的龍山寺街區。記者陳宛茜／攝影
大型裝置作品「城光」，由藝術家蔡慧盈帶領在地居民一起完成。於新富町文化市場內馬蹄型特色天井內展出。記者陳宛茜／攝影
大型裝置作品「城光」，由藝術家蔡慧盈帶領在地居民一起完成。於新富町文化市場內馬蹄型特色天井內展出。記者陳宛茜／攝影

傳統市場 藝術家 劇場

延伸閱讀

公共藝術作品遭疑抄襲 執行署高雄分署聘專家釐清

展覽面積史上最大 台北藝博邀賞畫買畫

幸福博物館推手 奇美博物館前館長廖錦祥85歲辭世

白晝之夜10月1日士林登場 首結合實體展區及線上體驗活動

相關新聞

傳統市場變身藝術基地 新富有樂市場藝術季創意開張

你有多久沒走進傳統市場？為了讓新世代親近傳統市場，忠泰建築文化藝術基金會舉辦的新富有樂市場藝術季明天登場，將傳統市場化身...

小王子音樂劇10月開演

C MUSICAL製作的「小王子」音樂劇，在Interpark售票網有九點七分觀眾好評，今年獲南韓HJ Culture獨...

首間Dyson體驗店進駐台北新光三越A11館 推獨家禮盒刻字、滿萬送千優惠

想要入手破萬元的吹風機、整髮器、吸塵器，若沒先實際試用看看，相信很多人都下不了手。Dyson今宣布台灣首間「Dyson體...

超強「星」體驗！新加坡 X IHG洲際集團 X 酷航 X WAT

邊境即將開啟，新加坡旅遊局為歡迎台灣旅客前往旅遊，率先打造系列新加坡相關專屬活動，包括攜手IHG洲際酒店集團、酷航、台灣...

邵雨薇C位站台相揪李霈瑜、胡宇威 挺GUCCI高雄漢神巨蛋店

隨著近三年國內旅遊的盛行，南台灣的消費市場也持續呈現成長趨勢。古馳（GUCCI）今日（9月29日）為高雄漢神巨蛋專門店盛...

momo購物網推「Hello Kitty集點加價購」7款萌系好物

不敗的萌系教主Hello Kitty來囉！momo購物網10月1日至10月31日推出全新Hello Kitty集點加價購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。