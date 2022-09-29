首間Dyson體驗店進駐台北新光三越A11館 推獨家禮盒刻字、滿萬送千優惠

想要入手破萬元的吹風機、整髮器、吸塵器，若沒先實際試用看看，相信很多人都下不了手。Dyson今宣布台灣首間「Dyson體驗店」正式進駐台北新光三越A11館，以最完整的產品線、獨家Beauty Lab美髮專區造型體驗、真實的創新科技體驗測試，實際感受Dyson產品的強大功能與魅力。

在體驗店中包還含地板清潔、空氣淨化，以及頭髮護理商品區，消費者可運用Dyson各款無線吸塵器在不同的地板材質上嘗試吸除各類碎屑，實際感受強大的清潔效果，同時還能至空氣品質體驗區查看即時的空氣品質數據，深入理解各項指標背後的意義，更可於體驗店限定的Beauty Lab美髮專區親身體驗Dyson美髮造型器或吹風機。

其中佔了體驗店大半空間的「Beauty Lab美髮專區」以店中店概念精心打造，消費者可現場試用Dyson Airwrap多功能造型器、Dyson Supersonic吹風機和Dyson Corrale直捲髮造型器。Dyson體驗店未來也將推出免費頭髮護理及造型體驗，透過專家示範，學習如何在家輕鬆塑造出媲美沙龍的造型效果。

而最特別的是，Dyson體驗店獨家提供禮盒個人化鐫刻服務，凡購買配有精美皮質禮盒的Dyson Airwrap多功能造型器及Dyson Supersonic吹風機，即可刻印自己或收禮者名字的英文縮寫，更顯珍貴。