超強「星」體驗！新加坡 X IHG洲際集團 X 酷航 X WAT

邊境即將開啟，新加坡旅遊局為歡迎台灣旅客前往旅遊，率先打造系列新加坡相關專屬活動，包括攜手IHG洲際酒店集團、酷航、台灣潮流雞尾酒品牌WAT，推出重新想像旅行的系列「星」體驗，透過餐飲、住宿與飛行，融入新加坡獨有特色，感受一場全新探索。

配合系列活動，新旅局也推出實境遊戲「星夢奇航」，結合線上與線下兩種體驗，邀請民眾一起來一場有趣又好玩的尋寶探險。

新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長潘政志表示，面對瞬息萬變的後疫情時代，新加坡一直以來持續積極調整策略，並在安全的範圍內持續推動多元活動。因此，新加坡旅遊局為許久不見的大家繪製出全新的旅遊面貌，以「即刻隨心所往，心想獅城（SingapoReimagine）」的策略，邀請台灣旅客以文化潮遊、綠意美學還有創新科技等多元面向的重新想像旅遊。

活動中，新加坡旅遊局結合洲際酒店集團旗下台灣8家酒店，廣邀在地旅客搶先體驗新加坡。活動自10月1日至31日，台北晶華酒店、高雄洲際酒店和高雄中央公園英迪格酒店三家酒店將連手推出共600間「新加坡AR主題房」，結合有趣的AR互動科技體驗，讓賓客猶如身處新加坡。新旅局更額外贈送入住房客小禮包。

另外，台中公園智選假日酒店、台中逢甲智選假日酒店、嘉義智選假日酒店、台南大員皇冠假日酒店和高雄愛河智選假日酒店也串聯大展「星」味，推出「新加坡美食月」，提供一系列新加坡特色小吃。凡是入住主題房或用餐，還有機會獲得酷航台北─新加坡雙人來回機票。

新旅局也將創意延展至調酒，與雞尾酒品牌WAT合作，以新加坡特有的口味調製出新加坡司令 (Singapore Sling)、可可口味和蝶豆花三款雞尾酒。

此外，還有一款有趣的實境遊戲「星夢奇航」，旅客可從線上網頁「墨里恩的委託」接受任務，藉著多項線索，瞭解更多新加坡文化，甚至可進一步體驗線下遊戲「探索魚尾獅秘寶」，購買實體道具包與朋友一同闖關。闖關成功也有機會獲得酷航新加坡來回機票。

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