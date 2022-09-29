快訊

被傳搶時段氣走陳斐娟 李兆華臉書發聲了

林秉樞涉施暴高嘉瑜遭起訴8罪 一審30日宣判

「成王敗寇一年前決定」 周玉蔻被NCC罰40萬全因「她」檢舉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超強「星」體驗！新加坡 X IHG洲際集團 X 酷航 X WAT

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
新旅局也將創意延展至調酒，與雞尾酒品牌WAT合作，以新加坡特有的口味調製出新加坡司令 (Singapore Sling)、可可口味和蝶豆花三款雞尾酒。圖／新旅局提供
新旅局也將創意延展至調酒，與雞尾酒品牌WAT合作，以新加坡特有的口味調製出新加坡司令 (Singapore Sling)、可可口味和蝶豆花三款雞尾酒。圖／新旅局提供

邊境即將開啟，新加坡旅遊局為歡迎台灣旅客前往旅遊，率先打造系列新加坡相關專屬活動，包括攜手IHG洲際酒店集團、酷航、台灣潮流雞尾酒品牌WAT，推出重新想像旅行的系列「星」體驗，透過餐飲、住宿與飛行，融入新加坡獨有特色，感受一場全新探索。

配合系列活動，新旅局也推出實境遊戲「星夢奇航」，結合線上與線下兩種體驗，邀請民眾一起來一場有趣又好玩的尋寶探險。

新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長潘政志表示，面對瞬息萬變的後疫情時代，新加坡一直以來持續積極調整策略，並在安全的範圍內持續推動多元活動。因此，新加坡旅遊局為許久不見的大家繪製出全新的旅遊面貌，以「即刻隨心所往，心想獅城（SingapoReimagine）」的策略，邀請台灣旅客以文化潮遊、綠意美學還有創新科技等多元面向的重新想像旅遊。

活動中，新加坡旅遊局結合洲際酒店集團旗下台灣8家酒店，廣邀在地旅客搶先體驗新加坡。活動自10月1日至31日，台北晶華酒店、高雄洲際酒店和高雄中央公園英迪格酒店三家酒店將連手推出共600間「新加坡AR主題房」，結合有趣的AR互動科技體驗，讓賓客猶如身處新加坡。新旅局更額外贈送入住房客小禮包。

另外，台中公園智選假日酒店、台中逢甲智選假日酒店、嘉義智選假日酒店、台南大員皇冠假日酒店和高雄愛河智選假日酒店也串聯大展「星」味，推出「新加坡美食月」，提供一系列新加坡特色小吃。凡是入住主題房或用餐，還有機會獲得酷航台北─新加坡雙人來回機票。

新旅局也將創意延展至調酒，與雞尾酒品牌WAT合作，以新加坡特有的口味調製出新加坡司令 (Singapore Sling)、可可口味和蝶豆花三款雞尾酒。

此外，還有一款有趣的實境遊戲「星夢奇航」，旅客可從線上網頁「墨里恩的委託」接受任務，藉著多項線索，瞭解更多新加坡文化，甚至可進一步體驗線下遊戲「探索魚尾獅秘寶」，購買實體道具包與朋友一同闖關。闖關成功也有機會獲得酷航新加坡來回機票。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新加坡旅遊局為歡迎台灣旅客前往旅遊，率先打造系列新加坡相關專屬活動。圖／新旅局提供
新加坡旅遊局為歡迎台灣旅客前往旅遊，率先打造系列新加坡相關專屬活動。圖／新旅局提供
主題房內有多樣與新加坡相關的擺飾。圖／新旅局提供
主題房內有多樣與新加坡相關的擺飾。圖／新旅局提供

新加坡 英迪格酒店

延伸閱讀

影／國境將開放 新加坡邀你前往獅城旅遊

透過建築感受活力之都：愜意漫遊新加坡

「F1新加坡大獎賽」嘉年華盛大回歸 10月2日台北現場直播

莫德納台灣公司正式成立 總經理李宜真：盼將mRNA創新療法帶進台灣

相關新聞

為何加油站店員會加到溢出來？他曝4個秘密 教你不花冤枉錢

「請問加什麼油？95加滿，謝謝」這是許多人加油最常出現的對話，但曾有民眾遇過加油站員工，在油槍跳停後還是繼續加，結果油溢出來讓他氣炸。有加油站工讀生透露，其實強迫加油最後汽油並不會進到車子的油箱裡，你只是多花了冤枉錢，還有4個加油站「不會告訴你的事」，下次加油要可以多省點錢。

超強「星」體驗！新加坡 X IHG洲際集團 X 酷航 X WAT

邊境即將開啟，新加坡旅遊局為歡迎台灣旅客前往旅遊，率先打造系列新加坡相關專屬活動，包括攜手IHG洲際酒店集團、酷航、台灣...

邵雨薇C位站台相揪李霈瑜、胡宇威 挺GUCCI高雄漢神巨蛋店

隨著近三年國內旅遊的盛行，南台灣的消費市場也持續呈現成長趨勢。古馳（GUCCI）今日（9月29日）為高雄漢神巨蛋專門店盛...

momo購物網推「Hello Kitty集點加價購」7款萌系好物

不敗的萌系教主Hello Kitty來囉！momo購物網10月1日至10月31日推出全新Hello Kitty集點加價購...

2022周年慶／瑞士高科技護膚 Swissline抗老乳霜特惠組

有效的護膚保養品，背後要有強大的科技支撐，在瑞士創立於1989年的Swissline施維蘭，打造出哥科技護膚保養品，運用...

PChome 24h購物新服務「Roast to Order」現烘咖啡登場

10月1日是世界咖啡日，看好「黑金商機」，PChome 24h購物宣布攜手「碧利精品咖啡」推出「Roast to Ord...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。