邵雨薇C位站台相揪李霈瑜、胡宇威 挺GUCCI高雄漢神巨蛋店

隨著近三年國內旅遊的盛行，南台灣的消費市場也持續呈現成長趨勢。古馳（GUCCI）今日（9月29日）為高雄漢神巨蛋專門店盛大開幕，包含女裝、男女服飾配件、小型皮件、腕表全品項一次齊備，超過百坪的寬敞空間內在打造全台首創的手刷漆繪製地版、奢華指數滿點。今晚品牌除邀請劉冠廷、邵雨薇、李霈瑜、胡宇威、吳念軒與人氣男團Ozone出席，名人明星也悉數穿上GUCCI華服，向品牌2022秋冬Exquisite Gucci致意。

其中胡宇威表示特別喜歡身上的格紋西裝，他更特別拉起西裝外套讓現場粉絲一陣騷動，原來是為了秀出西裝褲上裝飾的馬銜鍊設計，別出心裁；而合照時站在「C位」的邵雨薇則成為全場超閃焦點。她身上具備了半透蕾絲、蘇格蘭格紋、金屬拉鏈、獅頭戒指各種搶眼元素，而邵雨薇則特別喜歡蘇格蘭格紋拼接項鍊的設計，復古中又現代，讓她覺得非常帥氣；全場另一亮點則是「大霈」李霈瑜，她身穿一件黑色拉鍊洋裝並搭配黑色高跟靴，並以「英倫搖滾」、「酷炫中帶甜美」與「十層樓」形容本次造型，她並笑稱高跟靴走起來很穩，超閃靴子側面還可當成鏡子使用。同時李霈瑜也大讚劉冠廷身上的黃色格紋西裝，表示無論如何誇張的造型，都能為劉冠廷輕鬆駕馭。

今日除了GUCCI高雄漢神巨蛋專賣店開幕，店內、店外挑高的燈箱片都展示了2022秋冬Exquisite GUCCI形象廣告，氣勢驚人。原來品牌創意總監Alessandro Michele從13世紀的「哈哈鏡」得到靈感，他認為「時尚就像一個萬花筒，你無法阻止它改變的力量！」而Exquisite譯成中文則可解讀為：精緻時髦之人，一如在穿上GUCCI Exquisite後，成為了魔鏡中未曾相遇的自己，以絢爛印花和張揚情緒，營造出狂想般的戲劇張力。

本季Exquisite Gucci秋冬裝又分為多個重點：其一是正裝融合了英倫搖滾風格，例如李霈瑜身上的全黑可拆秀長洋裝，在細節以金屬拉鏈與皮帶釦帶，再搭配厚底鞋，為全身添增以不羈與狂野；又像是邵雨薇以一件格紋開衩長裙搭配半透上衣，以英倫、搖滾能量，顛覆其過往斯文甜美印象。另外像是金馬最佳男配劉冠廷身上的天鵝絨雙排扣西裝，則以黃黑格紋，帶來更多年輕、活力的暗示，彩蛋則藏在格紋布料間，悄悄印上的GUCCI字樣，顛覆了正裝的傳統印象。