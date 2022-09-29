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邵雨薇C位站台相揪李霈瑜、胡宇威 挺GUCCI高雄漢神巨蛋店

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
混合蕾絲、蘇格蘭紋、金屬拉鏈等多種元素的邵雨薇，在傳統、復古中又混合了現代與叛逆。圖 / GUCCI提供
混合蕾絲、蘇格蘭紋、金屬拉鏈等多種元素的邵雨薇，在傳統、復古中又混合了現代與叛逆。圖 / GUCCI提供

隨著近三年國內旅遊的盛行，南台灣的消費市場也持續呈現成長趨勢。古馳（GUCCI）今日（9月29日）為高雄漢神巨蛋專門店盛大開幕，包含女裝、男女服飾配件、小型皮件、腕表全品項一次齊備，超過百坪的寬敞空間內在打造全台首創的手刷漆繪製地版、奢華指數滿點。今晚品牌除邀請劉冠廷、邵雨薇、李霈瑜、胡宇威、吳念軒與人氣男團Ozone出席，名人明星也悉數穿上GUCCI華服，向品牌2022秋冬Exquisite Gucci致意。

其中胡宇威表示特別喜歡身上的格紋西裝，他更特別拉起西裝外套讓現場粉絲一陣騷動，原來是為了秀出西裝褲上裝飾的馬銜鍊設計，別出心裁；而合照時站在「C位」的邵雨薇則成為全場超閃焦點。她身上具備了半透蕾絲、蘇格蘭格紋、金屬拉鏈、獅頭戒指各種搶眼元素，而邵雨薇則特別喜歡蘇格蘭格紋拼接項鍊的設計，復古中又現代，讓她覺得非常帥氣；全場另一亮點則是「大霈」李霈瑜，她身穿一件黑色拉鍊洋裝並搭配黑色高跟靴，並以「英倫搖滾」、「酷炫中帶甜美」與「十層樓」形容本次造型，她並笑稱高跟靴走起來很穩，超閃靴子側面還可當成鏡子使用。同時李霈瑜也大讚劉冠廷身上的黃色格紋西裝，表示無論如何誇張的造型，都能為劉冠廷輕鬆駕馭。

今日除了GUCCI高雄漢神巨蛋專賣店開幕，店內、店外挑高的燈箱片都展示了2022秋冬Exquisite GUCCI形象廣告，氣勢驚人。原來品牌創意總監Alessandro Michele從13世紀的「哈哈鏡」得到靈感，他認為「時尚就像一個萬花筒，你無法阻止它改變的力量！」而Exquisite譯成中文則可解讀為：精緻時髦之人，一如在穿上GUCCI Exquisite後，成為了魔鏡中未曾相遇的自己，以絢爛印花和張揚情緒，營造出狂想般的戲劇張力。

本季Exquisite Gucci秋冬裝又分為多個重點：其一是正裝融合了英倫搖滾風格，例如李霈瑜身上的全黑可拆秀長洋裝，在細節以金屬拉鏈與皮帶釦帶，再搭配厚底鞋，為全身添增以不羈與狂野；又像是邵雨薇以一件格紋開衩長裙搭配半透上衣，以英倫、搖滾能量，顛覆其過往斯文甜美印象。另外像是金馬最佳男配劉冠廷身上的天鵝絨雙排扣西裝，則以黃黑格紋，帶來更多年輕、活力的暗示，彩蛋則藏在格紋布料間，悄悄印上的GUCCI字樣，顛覆了正裝的傳統印象。

而與adidas originals的聯名，則是GUCCI 2022秋冬Exquisite大秀的又一亮點。男女時裝全數在顯眼或細節處展示了Gucci GG Supreme與三葉草混血而來的全新Logo，並透過重複排比的圖案、變形印花，展示出穿越時光、恣意放玩的活力姿態。此外為因應GUCCI高雄漢神巨蛋專門店正式營運，品牌除了大手筆包下高雄捷運紅線車廂，每天將有18班次展現來自GUCCI的狂野魅力，再推出Dionysus蟒蛇皮酒神包與Horsebit 1955蟒蛇皮肩背包兩款獨賣商品，兩款皆為珍稀皮革包款，前者訂價17萬2,700元，後者則為18萬700元。

「十層樓」形容腳上高跟靴的李霈瑜，並笑稱靴子超閃側邊根本可以當鏡子使用。圖 / GUCCI提供
「十層樓」形容腳上高跟靴的李霈瑜，並笑稱靴子超閃側邊根本可以當鏡子使用。圖 / GUCCI提供
adidas X Gucci GAZELLE白色布鞋，28,400元。圖 / GUCCI提供
adidas X Gucci GAZELLE白色布鞋，28,400元。圖 / GUCCI提供
佔地約100坪的GUCCI高雄漢神巨蛋專賣店，甫於今日正式開幕。圖 / GUCCI提供
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黑色運動夾克，11萬6,000元。圖 / GUCCI提供
黑色運動夾克，11萬6,000元。圖 / GUCCI提供
Dionysus蟒蛇皮酒神包，17萬2,700元。圖 / GUCCI提供
Dionysus蟒蛇皮酒神包，17萬2,700元。圖 / GUCCI提供
吳念軒今日出席GUCCI活動，以一身白色GG Logo印花西裝，宛如化身白馬王子。圖 / GUCCI提供
吳念軒今日出席GUCCI活動，以一身白色GG Logo印花西裝，宛如化身白馬王子。圖 / GUCCI提供
GUCCI高雄漢神巨蛋專門店盛大開幕，包含女裝、男女服飾配件、小型皮件、腕表全品項，堪稱「一站式」購足。圖 / GUCCI提供
GUCCI高雄漢神巨蛋專門店盛大開幕，包含女裝、男女服飾配件、小型皮件、腕表全品項，堪稱「一站式」購足。圖 / GUCCI提供
人氣男團Ozone（由左至右：周子翔、李哲言、林佳辰、林煥鈞、周祖安、黃文廷）除出席GUCCI高雄漢神巨蛋專門店，六人搶眼、混搭的風格，並展現了GUCCI的狂野魅力與強烈存在感。圖 / GUCCI提供
人氣男團Ozone（由左至右：周子翔、李哲言、林佳辰、林煥鈞、周祖安、黃文廷）除出席GUCCI高雄漢神巨蛋專門店，六人搶眼、混搭的風格，並展現了GUCCI的狂野魅力與強烈存在感。圖 / GUCCI提供
雙G黑棕色小號肩背提包，90,500元。圖 / GUCCI提供
雙G黑棕色小號肩背提包，90,500元。圖 / GUCCI提供
（由左至右）吳念軒、胡宇威、邵雨薇、李霈瑜、劉冠廷今日一同出席GUCCI高雄漢神巨蛋專門店開幕。圖 / GUCCI提供
（由左至右）吳念軒、胡宇威、邵雨薇、李霈瑜、劉冠廷今日一同出席GUCCI高雄漢神巨蛋專門店開幕。圖 / GUCCI提供
胡宇威今日以一身復古格紋西裝搭配棕色皮鞋，復古時髦。圖 / GUCCI提供
胡宇威今日以一身復古格紋西裝搭配棕色皮鞋，復古時髦。圖 / GUCCI提供
Horesbit 1955黑色皮革肩背提包，10萬9,100元。圖 / GUCCI提供
Horesbit 1955黑色皮革肩背提包，10萬9,100元。圖 / GUCCI提供
黃色格紋長褲，41,000元。圖 / GUCCI提供
黃色格紋長褲，41,000元。圖 / GUCCI提供
有別於傳統運用大理石，使用黑白色手刷上漆的木質地板，帶來宛如本季萬花筒、幾何錯視的視覺，並呼應了GUCCI一樣揉和前衛與現代的風格特質。圖 / GUCCI提供
有別於傳統運用大理石，使用黑白色手刷上漆的木質地板，帶來宛如本季萬花筒、幾何錯視的視覺，並呼應了GUCCI一樣揉和前衛與現代的風格特質。圖 / GUCCI提供

西裝 品牌 Gucci

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