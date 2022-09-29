momo購物網推「Hello Kitty集點加價購」7款萌系好物

不敗的萌系教主Hello Kitty來囉！momo購物網10月1日至10月31日推出全新Hello Kitty集點加價購活動，祭出7款吸睛度滿分的懷舊風格夯品，除了有讓時尚潮人失心瘋的復古斜背口金包、美食巡禮摺疊傘，更有趣味與質感兼具的水果罐頭收納包、萬用洗衣收納袋，以及妝點療癒餐桌必備的寶島漫遊啤酒杯、點滴回憶拼圖盤、珍藏食光玻璃罐等，鐵粉快收一波！

瞄準當今「角色IP經濟」熱度高漲，momo購物網10月獨家聯名Hello Kitty祭出7款以「寶島台灣」為主題的復古系生活選物，10月1日至10月31日於momo購物網單筆消費滿800元即獲1點、每筆訂單上限5點，集點滿1至6點即可以1元～299元兌換「Hello Kitty」周邊商品，所有品項均採限時限量兌換。