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momo購物網推「Hello Kitty集點加價購」7款萌系好物

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
瞄準當今「角色IP經濟」熱度高漲，momo購物網10月集點加價購獨家聯名Hello Kitty，祭出7款以「寶島台灣」為主題的復古系生活選物。圖／momo購物網提供
瞄準當今「角色IP經濟」熱度高漲，momo購物網10月集點加價購獨家聯名Hello Kitty，祭出7款以「寶島台灣」為主題的復古系生活選物。圖／momo購物網提供

不敗的萌系教主Hello Kitty來囉！momo購物網10月1日至10月31日推出全新Hello Kitty集點加價購活動，祭出7款吸睛度滿分的懷舊風格夯品，除了有讓時尚潮人失心瘋的復古斜背口金包、美食巡禮摺疊傘，更有趣味與質感兼具的水果罐頭收納包、萬用洗衣收納袋，以及妝點療癒餐桌必備的寶島漫遊啤酒杯、點滴回憶拼圖盤、珍藏食光玻璃罐等，鐵粉快收一波！

瞄準當今「角色IP經濟」熱度高漲，momo購物網10月獨家聯名Hello Kitty祭出7款以「寶島台灣」為主題的復古系生活選物，10月1日至10月31日於momo購物網單筆消費滿800元即獲1點、每筆訂單上限5點，集點滿1至6點即可以1元～299元兌換「Hello Kitty」周邊商品，所有品項均採限時限量兌換。

momo購物網「Hello Kitty點滴回憶拼圖盤」將陶瓷盤化身Hello Kitty拼圖，同系列推出綠、黃、紅、藍共4款圖案，集滿4款即可完成拼圖，可當點心盤亦可用於微波爐，每款換購點數6點＋換購價1元；「Hello Kitty復古斜背口金包」於深藍色質感系帆布印上Hello Kitty圖案，調節式背帶設計可任意切換側背或斜背，換購點數1點＋換購價99元；「Hello Kitty珍藏食光玻璃罐」罐身採用獨特的復古感雕花設計，竹製上蓋更有可愛的Hello Kitty頭，換購點數1點＋換購價179元；「Hello Kitty寶島漫遊啤酒杯（4入）」印有為「寶島台灣」量身設計的特色Hello Kitty圖案，外盒採用牛皮紙設計增添復古潮味，換購點數1點＋換購價199元；「Hello Kitty萬用洗衣收納袋（2入組）」印上滿滿Hello Kitty與松鼠好友羅利，內含大尺寸的實用派購物袋、Hello Kitty頭造型洗衣袋，換購點數2點＋換購價199元；「Hello Kitty水果罐頭收納包（2入組）」共推出亮黃色、深藍色兩款，換購點數2點＋換購價289元；「Hello Kitty美食巡禮摺疊傘」採取雙面圖案設計，內附可吸水傘套，換購點數2點＋換購價299元。

momo購物網10月集點加價購推出「Hello Kitty復古斜背口金包」，換購點數1點＋換購價99元。圖／momo購物網提供
momo購物網10月集點加價購推出「Hello Kitty復古斜背口金包」，換購點數1點＋換購價99元。圖／momo購物網提供
momo購物網10月集點加價購推出「Hello Kitty寶島漫遊啤酒杯（4入）」，換購點數1點＋換購價199元。圖／momo購物網提供
momo購物網10月集點加價購推出「Hello Kitty寶島漫遊啤酒杯（4入）」，換購點數1點＋換購價199元。圖／momo購物網提供
momo購物網10月集點加價購推出「Hello Kitty美食巡禮摺疊傘」，換購點數2點＋換購價299元。圖／momo購物網提供
momo購物網10月集點加價購推出「Hello Kitty美食巡禮摺疊傘」，換購點數2點＋換購價299元。圖／momo購物網提供
momo購物網10月集點加價購推出「Hello Kitty萬用洗衣收納袋（2入組）」，換購點數2點＋換購價199元。圖／momo購物網提供
momo購物網10月集點加價購推出「Hello Kitty萬用洗衣收納袋（2入組）」，換購點數2點＋換購價199元。圖／momo購物網提供
momo購物網10月集點加價購推出「Hello Kitty水果罐頭收納包（2入組）」，換購點數2點＋換購價289元。圖／momo購物網提供
momo購物網10月集點加價購推出「Hello Kitty水果罐頭收納包（2入組）」，換購點數2點＋換購價289元。圖／momo購物網提供
momo購物網10月集點加價購推出「Hello Kitty點滴回憶拼圖盤」，共有綠、黃、紅、藍等4款圖案，每款換購點數6點＋換購價1元。圖／momo購物網提供
momo購物網10月集點加價購推出「Hello Kitty點滴回憶拼圖盤」，共有綠、黃、紅、藍等4款圖案，每款換購點數6點＋換購價1元。圖／momo購物網提供
momo購物網10月集點加價購推出「Hello Kitty珍藏食光玻璃罐」，換購點數1點＋換購價179元。圖／momo購物網提供
momo購物網10月集點加價購推出「Hello Kitty珍藏食光玻璃罐」，換購點數1點＋換購價179元。圖／momo購物網提供

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