2022周年慶／瑞士高科技護膚 Swissline抗老乳霜特惠組
有效的護膚保養品，背後要有強大的科技支撐，在瑞士創立於1989年的Swissline施維蘭，打造出哥科技護膚保養品，運用數百種植物精萃，有著核心專利「青春重生2.0」與擷取高山珍稀植萃靈魂「科研賦活因子」，可說是貴婦圈中最愛的頂級護膚保養品。
Swissline施維蘭與雷曼納健康醫療中心合作，共同研發出的青春重生2.0，強調奢華科研護膚，推出的「奇肌賦活Ⅱ號霜」，是最暢銷的商品，含有珍稀黃金成分，幫助肌膚抗老，以及對抗外界侵害。
針對眼周肌膚，則有 Cell Shock奇肌奢華純金眼霜，質感豐盈好吸收，可以緩解眼周肌膚的危機，搭配FGF-2植物性因子回復光澤，黃金與絲綢複合物，提升防護能力。
另外也推出Swissline施維蘭奢美科研護膚，有多種皮膚管理系列，結合SWISSPA在高雄萬豪酒店打造全亞洲最奢華的boutique hotel SPA，提供肌膚全方位的管理。
針對周年慶，推出Swissline Cell Shock 30th Years Anniversary Kit 30周年慶限定版珍藏禮盒組，內含奇肌賦活Ⅱ號霜、奇肌奢華純金眼霜，特價12,800元。
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