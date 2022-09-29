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2022周年慶／瑞士高科技護膚 Swissline抗老乳霜特惠組

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
瑞士SWISSLINE30周年慶限定版珍藏禮盒組／特價12,800元。圖／SWISSLINE施維蘭提供
瑞士SWISSLINE30周年慶限定版珍藏禮盒組／特價12,800元。圖／SWISSLINE施維蘭提供

有效的護膚保養品，背後要有強大的科技支撐，在瑞士創立於1989年的Swissline施維蘭，打造出哥科技護膚保養品，運用數百種植物精萃，有著核心專利「青春重生2.0」與擷取高山珍稀植萃靈魂「科研賦活因子」，可說是貴婦圈中最愛的頂級護膚保養品。

Swissline施維蘭與雷曼納健康醫療中心合作，共同研發出的青春重生2.0，強調奢華科研護膚，推出的「奇肌賦活Ⅱ號霜」，是最暢銷的商品，含有珍稀黃金成分，幫助肌膚抗老，以及對抗外界侵害。

針對眼周肌膚，則有 Cell Shock奇肌奢華純金眼霜，質感豐盈好吸收，可以緩解眼周肌膚的危機，搭配FGF-2植物性因子回復光澤，黃金與絲綢複合物，提升防護能力。

另外也推出Swissline施維蘭奢美科研護膚，有多種皮膚管理系列，結合SWISSPA在高雄萬豪酒店打造全亞洲最奢華的boutique hotel SPA，提供肌膚全方位的管理。

針對周年慶，推出Swissline Cell Shock 30th Years Anniversary Kit 30周年慶限定版珍藏禮盒組，內含奇肌賦活Ⅱ號霜、奇肌奢華純金眼霜，特價12,800元。

瑞士SWISSLINE奇肌賦活霜 ( Ⅱ號霜 ) ／50ml／8,200元。圖／SWISSLINE施維蘭提供
瑞士SWISSLINE奇肌賦活霜 ( Ⅱ號霜 ) ／50ml／8,200元。圖／SWISSLINE施維蘭提供
瑞士SWISSLINE青春之鑰奇肌組／特價25,500元。圖／SWISSLINE施維蘭提供
瑞士SWISSLINE青春之鑰奇肌組／特價25,500元。圖／SWISSLINE施維蘭提供

周年慶 SPA

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