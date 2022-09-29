PChome 24h購物新服務「Roast to Order」現烘咖啡登場

10月1日是世界咖啡日，看好「黑金商機」，PChome 24h購物宣布攜手「碧利精品咖啡」推出「Roast to Order」全新服務，主打「接單現烘」、「快速出貨」兩大特色；同時更集結雀巢、UCC、伯朗咖啡、台灣熱門人氣咖啡廳「湛盧」及「Simple Kaffa興波咖啡」等超過20大咖啡品牌、近4,000款咖啡商品，即日起至10月31日推出「世界咖啡日」，全站指定咖啡、飲料消費滿1,000元現折100元；還有超過上百款咖啡杯、保溫杯及手沖咖啡器具，10月4日前打造「國際咖啡日」，並祭出指定商品滿1,000元就送100 P幣。

消費者從以往認識咖啡種類到自己決定偏好，手沖咖啡變成一種個人生活風格態度，許多人對咖啡豆品質越來越講究，不僅在乎產地等級，更要求新鮮現烘，對於咖啡烘焙生產端來說，但礙於規模與人力成本，即使可以做到接單現烘，也沒有多餘人力可以配合物流立即出貨。看準市場缺口，PChome 24h購物攜手「碧利精品咖啡」推出「Roast to Order」全新服務，主打「接單現烘」、「快速出貨」兩大特色，消費者在收到咖啡豆後，是新鮮度與風味感絕佳的時機點。

碧利精品咖啡已有45年咖啡歷史，現由二代接班，不僅在亞洲、非洲、中南美洲等地擁有自家的咖啡莊園，更垂直整合咖啡上中下游業務、具備一條龍完整服務。PChome 24h購物全新服務「Roast to Order」首波推出兩款不同處理法的咖啡豆，包括蜜處理的「花神島－佛洛樂斯」，風味介於水洗法與日曬法中間，兼具乾淨度與甜感，搭配中淺焙烘度，更凸顯花香及果香風味，原價500元、預購價475元；半水洗＋水洗處理法的「蘇門答臘－巴達克」，同時具備水洗法的明亮酸度特色，以及半水洗法的乾淨度，並搭配中烘焙手法，使咖啡豆產生奶油、堅果等香氣，原價440元、預購價418元。

即日起至10月5日開放首波預購，第二波預購時間為10月6日至10月15日，預購時間截止收單後會開始烘豆，並於24小時內出貨給消費者，提供精品咖啡迷們最佳的賞味時間，同時祭出消費單筆滿2,000元就送「碧利咖啡 X PChome哥斯大黎加Imperio Rojo季節性小農咖啡豆」一包（市價700元），以及咖啡指定品消費滿599元可抽Philips飛利浦全自動美式研磨咖啡機HD7761。

成就一杯好咖啡不僅需要好的咖啡豆，更少不了好的咖啡器具。看好手沖咖啡風潮越來越盛行，PChome 24h購物整合超過上百款咖啡保溫杯及手沖咖啡器具，推出「國際咖啡日」活動頁面，推薦摩卡壺第一品牌「義大利Bialetti經典摩卡壺6杯份」，3分鐘即能享受義式濃縮咖啡風味，6人份最適合跟辦公室同事好友分享，即日起10月11日特價1,299元；「康寧Pyrex Café咖啡壺組（咖啡玻璃壺 700ml＋玻璃濾杯）」，耐熱玻璃材質更能凸顯時尚外型，即日起至10月4日特價790元；「FELLOW STAGG EKG電子溫控手沖壺600ml」具備定溫模式、沖煮計時器、實時溫度顯示等功能，即日起至10月11日特價4,980元。

手沖咖啡更不能缺少濾紙，推薦「HARIO V60無漂白1～4人用濾紙100張」，即日起至10月31日10入特價690元，平均單張只要0.69元；圓錐造型的「2019 WBrC世界冠軍使用濾杯（霧藍色）」，即日起至10月4日濾杯加杯座組合特價1,220元；可耐熱100度C的「澳洲KeepCup輕漾系列 L - 鎧甲銀」即日起至10月4日特價650元、兩件再享85折優惠。此外，即日起至10月4日購買指定咖啡保溫杯及手沖咖啡器具消費滿1,000元就送100 P幣，限量100名。