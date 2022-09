PChome 24h購物新服務「Roast to Order」現烘咖啡登場

10月1日是世界咖啡日,看好「黑金商機」,PChome 24h購物宣布攜手「碧利精品咖啡」推出「Roast to Order」全新服務,主打「接單現烘」、「快速出貨」兩大特色;同時更集結雀巢、UCC、伯朗咖啡、台灣熱門人氣咖啡廳「湛盧」及「Simple Kaffa興波咖啡」等超過20大咖啡品牌、近4,000款咖啡商品,即日起至10月31日推出「世界咖啡日」,全站指定咖啡、飲料消費滿1,000元現折100元;還有超過上百款咖啡杯、保溫杯及手沖咖啡器具,10月4日前打造「國際咖啡日」,並祭出指定商品滿1,000元就送100 P幣。

消費者從以往認識咖啡種類到自己決定偏好,手沖咖啡變成一種個人生活風格態度,許多人對咖啡豆品質越來越講究,不僅在乎產地等級,更要求新鮮現烘,對於咖啡烘焙生產端來說,但礙於規模與人力成本,即使可以做到接單現烘,也沒有多餘人力可以配合物流立即出貨。看準市場缺口,PChome 24h購物攜手「碧利精品咖啡」推出「Roast to Order」全新服務,主打「接單現烘」、「快速出貨」兩大特色,消費者在收到咖啡豆後,是新鮮度與風味感絕佳的時機點。

碧利精品咖啡已有45年咖啡歷史,現由二代接班,不僅在亞洲、非洲、中南美洲等地擁有自家的咖啡莊園,更垂直整合咖啡上中下游業務、具備一條龍完整服務。PChome 24h購物全新服務「Roast to Order」首波推出兩款不同處理法的咖啡豆,包括蜜處理的「花神島-佛洛樂斯」,風味介於水洗法與日曬法中間,兼具乾淨度與甜感,搭配中淺焙烘度,更凸顯花香及果香風味,原價500元、預購價475元;半水洗+水洗處理法的「蘇門答臘-巴達克」,同時具備水洗法的明亮酸度特色,以及半水洗法的乾淨度,並搭配中烘焙手法,使咖啡豆產生奶油、堅果等香氣,原價440元、預購價418元。

即日起至10月5日開放首波預購,第二波預購時間為10月6日至10月15日,預購時間截止收單後會開始烘豆,並於24小時內出貨給消費者,提供精品咖啡迷們最佳的賞味時間,同時祭出消費單筆滿2,000元就送「碧利咖啡 X PChome哥斯大黎加Imperio Rojo季節性小農咖啡豆」一包(市價700元),以及咖啡指定品消費滿599元可抽Philips飛利浦全自動美式研磨咖啡機HD7761。

成就一杯好咖啡不僅需要好的咖啡豆,更少不了好的咖啡器具。看好手沖咖啡風潮越來越盛行,PChome 24h購物整合超過上百款咖啡保溫杯及手沖咖啡器具,推出「國際咖啡日」活動頁面,推薦摩卡壺第一品牌「義大利Bialetti經典摩卡壺6杯份」,3分鐘即能享受義式濃縮咖啡風味,6人份最適合跟辦公室同事好友分享,即日起10月11日特價1,299元;「康寧Pyrex Café咖啡壺組(咖啡玻璃壺 700ml+玻璃濾杯)」,耐熱玻璃材質更能凸顯時尚外型,即日起至10月4日特價790元;「FELLOW STAGG EKG電子溫控手沖壺600ml」具備定溫模式、沖煮計時器、實時溫度顯示等功能,即日起至10月11日特價4,980元。

手沖咖啡更不能缺少濾紙,推薦「HARIO V60無漂白1~4人用濾紙100張」,即日起至10月31日10入特價690元,平均單張只要0.69元;圓錐造型的「2019 WBrC世界冠軍使用濾杯(霧藍色)」,即日起至10月4日濾杯加杯座組合特價1,220元;可耐熱100度C的「澳洲KeepCup輕漾系列 L - 鎧甲銀」即日起至10月4日特價650元、兩件再享85折優惠。此外,即日起至10月4日購買指定咖啡保溫杯及手沖咖啡器具消費滿1,000元就送100 P幣,限量100名。