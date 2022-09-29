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裸麥核桃生吐司、鹽之花奶油捲！嵜本3款新品登場

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
「迪士尼玩具總動員造型悠遊卡」將於10月3日起於各門市少量販售。圖／SAKimoto Bakery提供
「迪士尼玩具總動員造型悠遊卡」將於10月3日起於各門市少量販售。圖／SAKimoto Bakery提供

繼於7月推出布里歐吐司及小餐包後，來自日本的「SAKimoto Bakery」也將於10月6日起，推出全新商品「裸麥核桃生吐司」，另外還有鹽之花奶油捲、黑松露奶油捲等品項，以及「客製化小小生吐司」登場。另外SAKimoto Bakery位於101的專櫃，也將攜手東門咖啡店「A fabules day」，引進多款招牌蛋糕，增添顧客選擇性。

10月6日即將全新上市的「裸麥核桃生吐司」，使用日本嵜本麵粉加入德國黑麥榖物粉攪拌而成、加入高比例的核桃入餡，更添營養性與滿足感，適合現代人健康至上的飲食趨勢，僅限每週四販售，單片110元，單顆220元。10月7日登場的「鹽之花奶油捲」，添加有法國艾許無鹽奶油，並灑上法國布列塔尼海岸的鹽之花，除了柔韌有咬勁的口感，還帶有濃郁香氣與淡雅鹹香，單個58元，4個199元。至於同步登場的「黑松露奶油捲」，添加有法國艾許無鹽奶油、義大利黑蘑菇松露醬、夏威夷黑鹽，具有豐富的層次香氣，單個64元，4個225元。

除了新品登場外，重新開幕的101門市，也從內用店轉型為外帶專門店，除了常態性商品、現烤土司、義大利麵、飲品外，店內也與東門咖啡店「A fabules day」合作，引進主廚特製半熟巴斯克乳酪蛋糕、北海道生乳起司蛋糕、招牌紅絲絨蛋糕及生巧克力北海道生乳起司蛋糕，提供消費者更多選擇性。

SAKimoto Bakery也針對快閃店推出獨家商品「限定迷你奶黃生吐司」，4入1盒，售價680元。另外在10月3日當天，SAKimoto Bakery也將開放各門市販售少量「迪士尼玩具總動員造型悠遊卡」，讓今年7月未能成功預購的民眾購買。10月30日前，凡憑玩具總動員造型悠遊卡至門市購買日本進口的「&jam果醬」，原價290元，優惠價200元。

鹽之花奶油捲，單個58元，4個199元。圖／SAKimoto Bakery提供
鹽之花奶油捲，單個58元，4個199元。圖／SAKimoto Bakery提供
新登場的「裸麥核桃生吐司」，單片110元，單顆220元。圖／SAKimoto Bakery提供
新登場的「裸麥核桃生吐司」，單片110元，單顆220元。圖／SAKimoto Bakery提供
迷你奶皇生吐司，4入售價680元。圖／SAKimoto Bakery提供
迷你奶皇生吐司，4入售價680元。圖／SAKimoto Bakery提供
黑松露奶油捲，單個64元，4個225元。圖／SAKimoto Bakery提供
黑松露奶油捲，單個64元，4個225元。圖／SAKimoto Bakery提供

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