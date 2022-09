14位頂尖職人無償上陣 「CSR為愛上菜．公益餐會」開跑

在疫情重挫台灣餐飲業的低潮下,國內14位餐飲頂尖職人首次齊聚一堂,在2022年9月29日於晶華酒店聯手推出「CSR為愛上菜.公益餐會」。餐會所得扣除成本後,將全數捐出幫助浪浪,期待拋磚引玉,建立一個對流浪動物更友善的環境。餐會消息一公佈,短短數天,超過200席已全數售罄。振奮了餐飲業,也為社會帶來更多溫暖與正向力量。

餐會發起人之一、Impromptu by Paul Lee主廚李皞(Paul Lee),本身是愛狗人士,因收養浪浪,無意間得知台灣現在的流浪動物處境,養毛孩的人愈來愈多,但浪浪的數量也隨之增加,他希望能為浪浪再多做些什麼。

Paul和好友Taïrroir態芮主廚何順凱(Kai Ho)商討後,覺得既然要做,就讓影響力發揮到最大;他們邀集眾多餐飲好友一起投入。並在《天下雜誌Off學》的提議下,將CSR(Corporate Social Responsibility企業社會責任)的企業

(Corporate)一字,轉化為主廚(Chef),善用明星主廚的吸引力,共同促成第一屆Chef-SR(Chef Social Responsibility)公益餐會。

參與「CSR為愛上菜.公益餐會」的華麗陣容,包括Charles Wu from Three Coins、Catherine Shih, Melanie Garcia & Eric Liu from nena by Gēn Creative、Jeffrey Downs from Holt、Jimmy Lim from JL Studio、Kae Yin from AHA Saloon、Kai Ho from Taïrroir、Kai Ward from CANVAS、Ming Kin Lam from LONGTAIL、Long Xiong from MASA、Nobu Lee from Orchid、Paul Lee from Impromptu by Paul Lee與Richie Lin from MUME(依字母排序),餐飲職人們皆為無償參與。為做公益,不分你我同心協力。

針對這場公益餐會,主廚們選擇具有相當難度的「蔬食」呈現。在Cocktail hour悉心設計3道Canapés開胃小點,搭配調酒與無酒精飲品,為晚宴揭開序幕,接著以Fine dining形式呈現三道前菜、一道主菜與甜點。最後還有精緻伴手禮,讓大家帶著飽足的心滿載而歸。

首次「CSR為愛上菜 公益餐會」將關懷幫助台灣的流浪動物公益團體。受贈單位分別是2009年成立、長期關注動物虐待案件調查和動物政策倡議、動物福利教育與專題研究的「TSPCA社團法人台灣防止虐待動物協會」;以及2014年創辦、以收容送養老病殘犬、推動老年與弱勢犬貓照護醫療與媒合領養的「社團法人諾亞方舟動物同樂協會」。