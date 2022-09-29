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如果咖啡消失了？Nespresso X 喬治克隆尼「舉空杯」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Nespresso品牌大使喬治克隆尼手持空杯，希望在國際咖啡日這天邀請大眾一起關注氣候變遷對咖啡產地的影響。圖／Nespresso提供
Nespresso品牌大使喬治克隆尼手持空杯，希望在國際咖啡日這天邀請大眾一起關注氣候變遷對咖啡產地的影響。圖／Nespresso提供

想像30年後的我們，是否還能和今天早晨一樣，享受一杯香醇美好的咖啡呢？瑞士頂級咖啡品牌Nespresso在10月1日國際咖啡日釋出一支由品牌大使喬治克隆尼（George Clooney）主演的廣告《如果咖啡消失了？》（The Empty Cup），透過影像傳遞氣候變遷正為全球咖啡生產帶來威脅的警示，並號召大眾一同珍惜、守護手中每一杯優質咖啡。

這支全新廣告《如果咖啡消失了？》（The Empty Cup），影片中喬治克隆尼有別過去優雅啜飲咖啡的代言形象，反而手持一只象徵咖啡正在面臨氣候危機的「空咖啡杯」，帶領大家一同關注世界各地咖啡農、產區所面臨的環境挑戰。

據了解，目前全球已有超過140,000名咖啡農參與Nespresso推行的AAA永續品質計畫，但全世界仍有60%的野生咖啡品種正瀕臨滅絕、50%咖啡種植地到2050年可能無法再繼續耕種 ，咖啡產量危機迫在眉睫。其中，又以頂級阿拉比卡咖啡因其種植特性，更容易受到氣候變遷、全球平均溫度上升的環境衝擊。

Nespresso自2003年起，就已攜手雨林聯盟推動Nespresso AAA永續品質™ 計畫，以品質、生產力、永續等三大重要指標，幫助提高世界各地咖啡產區的產量和品質，並同時保護環境、改善農民的生計與其在地生活環境。

Nespresso也在國際咖啡日號召大眾以不同的方式慶祝這個特別的日子。喬治克隆尼表示，氣候危機第一線衝擊的就是咖啡農，讓這些在地社區具備良好的財務及環境復原能力，才能保障他們的生存機會並持續茁壯成長，而這樣的概念同時也是Nespresso的永續發展核心。

《The Empty Cup》是Nespresso與喬治克隆尼合作的第16支廣告，而Nespresso也將與《TIME》（時代雜誌）合作，分享頂級咖啡面臨的威脅以及咖啡農的因應之道。《Time100 Next》版本將於9月30日上架販售。

咖啡 廣告 氣候變遷

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