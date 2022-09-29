如果咖啡消失了？Nespresso X 喬治克隆尼「舉空杯」

想像30年後的我們，是否還能和今天早晨一樣，享受一杯香醇美好的咖啡呢？瑞士頂級咖啡品牌Nespresso在10月1日國際咖啡日釋出一支由品牌大使喬治克隆尼（George Clooney）主演的廣告《如果咖啡消失了？》（The Empty Cup），透過影像傳遞氣候變遷正為全球咖啡生產帶來威脅的警示，並號召大眾一同珍惜、守護手中每一杯優質咖啡。

這支全新廣告《如果咖啡消失了？》（The Empty Cup），影片中喬治克隆尼有別過去優雅啜飲咖啡的代言形象，反而手持一只象徵咖啡正在面臨氣候危機的「空咖啡杯」，帶領大家一同關注世界各地咖啡農、產區所面臨的環境挑戰。

據了解，目前全球已有超過140,000名咖啡農參與Nespresso推行的AAA永續品質計畫，但全世界仍有60%的野生咖啡品種正瀕臨滅絕、50%咖啡種植地到2050年可能無法再繼續耕種 ，咖啡產量危機迫在眉睫。其中，又以頂級阿拉比卡咖啡因其種植特性，更容易受到氣候變遷、全球平均溫度上升的環境衝擊。

Nespresso自2003年起，就已攜手雨林聯盟推動Nespresso AAA永續品質™ 計畫，以品質、生產力、永續等三大重要指標，幫助提高世界各地咖啡產區的產量和品質，並同時保護環境、改善農民的生計與其在地生活環境。

Nespresso也在國際咖啡日號召大眾以不同的方式慶祝這個特別的日子。喬治克隆尼表示，氣候危機第一線衝擊的就是咖啡農，讓這些在地社區具備良好的財務及環境復原能力，才能保障他們的生存機會並持續茁壯成長，而這樣的概念同時也是Nespresso的永續發展核心。

《The Empty Cup》是Nespresso與喬治克隆尼合作的第16支廣告，而Nespresso也將與《TIME》（時代雜誌）合作，分享頂級咖啡面臨的威脅以及咖啡農的因應之道。《Time100 Next》版本將於9月30日上架販售。