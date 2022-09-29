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獨／暴龍化石首登亞洲拍場 佳士得香港秋拍5億神獸

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
組裝後的化石準確重現「尚神」暴龍生動的狩獵姿勢，體現其凶猛個性。圖／佳士得提供
組裝後的化石準確重現「尚神」暴龍生動的狩獵姿勢，體現其凶猛個性。圖／佳士得提供

佳士得（Christie's）宣布，暴龍化石遺骸「尚神」將領銜今年香港秋拍，這隻地球上出現過最巨大的掠食者將於11月30日登上拍場，估價約1.2億港元（近5億港元），是首次有恐龍化石登上亞洲拍場。在拍賣前，「尚神」將於10月29至30日於新加坡維多利亞劇院與音樂廳、11月26至30日於香港會議展覽中心展出。佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）表示，全球總共約有20副暴龍化石，但目前為止沒有一家亞洲研究或教育機構擁有任何一副暴龍化石，格外希望有機會能將「尚神」留在亞洲。

在線上發布記者會上，佳士得科學及自然歷史部主管James Hyslop表示，恐龍化石拍品得來不易，從6,600萬年前白堊紀至今，能以化石型態留存下來的機率僅1800萬分之一，並非常態性拍品，而暴龍更是所有恐龍化石收藏領域中最熱門的品種。之前2020年於佳士得紐約拍賣的暴龍STAN，以破紀錄的3,180萬美元成交；而今年5月於佳士得紐約拍出的恐爪龍，因為也是掠食者，成交價亦高達1,240萬美元。

「所謂完整的暴龍化石遺骸從未真正出現過，」佳士得專家James Hyslop說，在科學上是以骨質密度計算，「尚神」完整度高達博物館等級的54%。相較之下，在紐約拍出紀錄的STAN，則是數十年前被發現、業內是眾所週知的知名樣本。此「尚神」暴龍化石是2020年於美國蒙大拿州麥康縣的地獄溪層出土，地主與專業的挖掘團隊合作挖出後販售給現藏家，送至德國給專業古生物學團隊組裝；拍賣後也會有專業團隊協助得標買家組裝。出土經全球各地多間知名機構的頂尖古生物學家詳細研究、鑑定，包括古生物學教授兼獸腳亞目專家Dr David Burnham，以及英國曼徹斯特大學地球科學系古生物學教授Dr. John Nudds兩位學界權威。

佳士得表示，「尚神」之名是拍賣行與現藏家討論後取的暫定的名字，得標買家將會擁有重新命名的權利，以及與化石相關的所有權利及軟資產。雖然佳士得無法影響拍賣結果是否最後能由公家機構或私人藏家得標，但私人藏家與博物館的合作在業內向來相當緊密，租借展出的頻率非常高。化石遺骸因為本身出土後就經專業團隊修顧過，因此收藏上並不困難。

今年5月於佳士得紐約拍出的恐爪龍The Rapter，成交價高達1,240萬美元。圖／佳士得提供
今年5月於佳士得紐約拍出的恐爪龍The Rapter，成交價高達1,240萬美元。圖／佳士得提供
「尚神」暴龍估計生活於 6,800 萬至 6,600 萬年前的白堊紀時期。圖／佳士得提供
「尚神」暴龍估計生活於 6,800 萬至 6,600 萬年前的白堊紀時期。圖／佳士得提供
「尚神」暴龍化石遺骸長12.2米、高4.6米、寬2.1米、重 1,400公斤。圖／佳士得提供
「尚神」暴龍化石遺骸長12.2米、高4.6米、寬2.1米、重 1,400公斤。圖／佳士得提供
組裝後的化石準確重現「尚神」暴龍生動的狩獵姿勢，體現其凶猛個性。圖／佳士得提供
組裝後的化石準確重現「尚神」暴龍生動的狩獵姿勢，體現其凶猛個性。圖／佳士得提供
佳士得將於11月30日拍賣暴龍化石遺骸「尚神」暴龍，是首具亮相亞洲拍場的暴龍化石，估價約港元1.2億元起（約5億元台幣）。圖／佳士得提供
佳士得將於11月30日拍賣暴龍化石遺骸「尚神」暴龍，是首具亮相亞洲拍場的暴龍化石，估價約港元1.2億元起（約5億元台幣）。圖／佳士得提供
2020年於佳士得紐約拍賣的STAN暴龍，以破紀錄的3,180萬美元成交。圖／佳士得提供
2020年於佳士得紐約拍賣的STAN暴龍，以破紀錄的3,180萬美元成交。圖／佳士得提供
「尚神」暴龍化石遺骸長12.2米、高4.6米、寬2.1米、重 1,400公斤。圖／佳士得提供
「尚神」暴龍化石遺骸長12.2米、高4.6米、寬2.1米、重 1,400公斤。圖／佳士得提供
化石遺骸達到博物館級標準，以骨質密度計算的完整度達54%，極具科學價值。圖／佳士得提供
化石遺骸達到博物館級標準，以骨質密度計算的完整度達54%，極具科學價值。圖／佳士得提供
「尚神」暴龍估計生活於 6,800 萬至 6,600 萬年前的白堊紀時期。圖／佳士得提供
「尚神」暴龍估計生活於 6,800 萬至 6,600 萬年前的白堊紀時期。圖／佳士得提供
化石遺骸達到博物館級標準，以骨質密度計算的完整度達 54%，極具科學價值。圖／佳士得提供
化石遺骸達到博物館級標準，以骨質密度計算的完整度達 54%，極具科學價值。圖／佳士得提供

化石 佳士得 恐龍

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