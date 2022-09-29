獨／暴龍化石首登亞洲拍場 佳士得香港秋拍5億神獸

佳士得（Christie's）宣布，暴龍化石遺骸「尚神」將領銜今年香港秋拍，這隻地球上出現過最巨大的掠食者將於11月30日登上拍場，估價約1.2億港元（近5億港元），是首次有恐龍化石登上亞洲拍場。在拍賣前，「尚神」將於10月29至30日於新加坡維多利亞劇院與音樂廳、11月26至30日於香港會議展覽中心展出。佳士得亞太區總裁龐智鋒（Francis Belin）表示，全球總共約有20副暴龍化石，但目前為止沒有一家亞洲研究或教育機構擁有任何一副暴龍化石，格外希望有機會能將「尚神」留在亞洲。

在線上發布記者會上，佳士得科學及自然歷史部主管James Hyslop表示，恐龍化石拍品得來不易，從6,600萬年前白堊紀至今，能以化石型態留存下來的機率僅1800萬分之一，並非常態性拍品，而暴龍更是所有恐龍化石收藏領域中最熱門的品種。之前2020年於佳士得紐約拍賣的暴龍STAN，以破紀錄的3,180萬美元成交；而今年5月於佳士得紐約拍出的恐爪龍，因為也是掠食者，成交價亦高達1,240萬美元。

「所謂完整的暴龍化石遺骸從未真正出現過，」佳士得專家James Hyslop說，在科學上是以骨質密度計算，「尚神」完整度高達博物館等級的54%。相較之下，在紐約拍出紀錄的STAN，則是數十年前被發現、業內是眾所週知的知名樣本。此「尚神」暴龍化石是2020年於美國蒙大拿州麥康縣的地獄溪層出土，地主與專業的挖掘團隊合作挖出後販售給現藏家，送至德國給專業古生物學團隊組裝；拍賣後也會有專業團隊協助得標買家組裝。出土經全球各地多間知名機構的頂尖古生物學家詳細研究、鑑定，包括古生物學教授兼獸腳亞目專家Dr David Burnham，以及英國曼徹斯特大學地球科學系古生物學教授Dr. John Nudds兩位學界權威。