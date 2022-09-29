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Yeezy ╳ GAP ╳ Balenciaga三方聯名將來台快閃！開賣時間、地點都曝光
話題滿滿、眾人期待的YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列，也即將來台開賣！從2020年GAP宣布邀請肯爺Kanye West（YE）跨界合作，就在時尚與潮流界都備受熱議，而在一年後順利推出了YEEZY GAP後，也僅限定於歐美國家和官網銷售；更別說後來設計師Demna Gvasalia帶著Balenciaga一同聯手的系列，對身處亞洲的我們，仍舊是難以入手。
不過，好消息終於來了！隨著YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列，陸續在全美主要城市舉辦快閃銷售後，獲得佳績，也讓品牌把這項措施，推行到全世界。海外首站就選在東京的GAP旗艦店登場，而且9月下旬開賣後，一如預期的引發大排長龍，顯見聯名款的魅力。而台灣GAP也同樣跟品牌總部力爭，讓YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列來台快閃，因此確定緊接在東京之後，也會有台北站。預計於10月的第一周就會與消費者見面，地點就在GAP位於信義區的ATT4FUN旗艦店，不過價格或是款式都不能確定，品牌只表示會將美國期間限定的YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA店裝，原汁原味限時登陸台北，以實用主義為願景打造極簡風格。
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