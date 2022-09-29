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Yeezy ╳ GAP ╳ Balenciaga三方聯名將來台快閃！開賣時間、地點都曝光

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
話題滿滿、眾人期待的YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列，也即將來台開賣！圖／GAP提供
話題滿滿、眾人期待的YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列，也即將來台開賣！圖／GAP提供

話題滿滿、眾人期待的YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列，也即將來台開賣！從2020年GAP宣布邀請肯爺Kanye West（YE）跨界合作，就在時尚與潮流界都備受熱議，而在一年後順利推出了YEEZY GAP後，也僅限定於歐美國家和官網銷售；更別說後來設計師Demna Gvasalia帶著Balenciaga一同聯手的系列，對身處亞洲的我們，仍舊是難以入手。

不過，好消息終於來了！隨著YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列，陸續在全美主要城市舉辦快閃銷售後，獲得佳績，也讓品牌把這項措施，推行到全世界。海外首站就選在東京的GAP旗艦店登場，而且9月下旬開賣後，一如預期的引發大排長龍，顯見聯名款的魅力。而台灣GAP也同樣跟品牌總部力爭，讓YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列來台快閃，因此確定緊接在東京之後，也會有台北站。預計於10月的第一周就會與消費者見面，地點就在GAP位於信義區的ATT4FUN旗艦店，不過價格或是款式都不能確定，品牌只表示會將美國期間限定的YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA店裝，原汁原味限時登陸台北，以實用主義為願景打造極簡風格。

YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列在美國時代廣場快閃的情景。圖／GAP提供
YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列在美國時代廣場快閃的情景。圖／GAP提供

YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列目前在東京快閃。圖／GAP提供
YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列目前在東京快閃。圖／GAP提供

YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列目前在東京快閃。圖／GAP提供
YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列目前在東京快閃。圖／GAP提供

品牌 快閃 美國

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