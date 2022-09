Yeezy ╳ GAP ╳ Balenciaga三方聯名將來台快閃！開賣時間、地點都曝光

話題滿滿、眾人期待的YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列,也即將來台開賣!從2020年GAP宣布邀請肯爺Kanye West(YE)跨界合作,就在時尚與潮流界都備受熱議,而在一年後順利推出了YEEZY GAP後,也僅限定於歐美國家和官網銷售;更別說後來設計師Demna Gvasalia帶著Balenciaga一同聯手的系列,對身處亞洲的我們,仍舊是難以入手。

不過,好消息終於來了!隨著YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列,陸續在全美主要城市舉辦快閃銷售後,獲得佳績,也讓品牌把這項措施,推行到全世界。海外首站就選在東京的GAP旗艦店登場,而且9月下旬開賣後,一如預期的引發大排長龍,顯見聯名款的魅力。而台灣GAP也同樣跟品牌總部力爭,讓YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列來台快閃,因此確定緊接在東京之後,也會有台北站。預計於10月的第一周就會與消費者見面,地點就在GAP位於信義區的ATT4FUN旗艦店,不過價格或是款式都不能確定,品牌只表示會將美國期間限定的YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA店裝,原汁原味限時登陸台北,以實用主義為願景打造極簡風格。

YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列在美國時代廣場快閃的情景。圖/GAP提供

YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA系列目前在東京快閃。圖/GAP提供