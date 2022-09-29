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以視覺與聽覺閱讀經典 韓國唯一授權「小王子」中文版音樂劇開演倒數

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「小王子」音樂劇忠實重現原作中的氛圍，讓觀眾在欣賞演出時，彷彿打開了一本立體有聲書，以視覺與聽覺重新閱讀「小王子」。圖／C MUSICAL製作提供
「小王子」音樂劇忠實重現原作中的氛圍，讓觀眾在欣賞演出時，彷彿打開了一本立體有聲書，以視覺與聽覺重新閱讀「小王子」。圖／C MUSICAL製作提供

C MUSICAL製作今年獲得韓國HJ Culture獨家授權，攜手聯合數位文創共同主辦，將Interpark售票網 9.7 分觀眾好評的「小王子」音樂劇中文化，並於10月8日迎來全球首演。演出倒數一週，製作團隊無不加快腳步、加緊排練，準備將這個人人心中的經典作品獻給臺灣的觀眾。

由張芯慈擔任臺版執行導演，陳品伶、張擎佳、黃浩詠、廖允杰、李梓揚、徐浩忠分別飾演聖修伯里、小王子與歌隊；「小王子」將於10月8日至23日在臺北水源劇場帶來16場演出，而韓國原版導演李大雄（이대웅）、作曲家Damiro（다미로）也將來臺，不僅親身進行指導，也與臺灣劇場工作者進行交流。

「小王子」音樂劇在韓國有高分評價，將於今年十月降臨台北水源劇場。圖／C MUSICAL製作提供
「小王子」音樂劇在韓國有高分評價，將於今年十月降臨台北水源劇場。圖／C MUSICAL製作提供

「小王子」的發行量僅次於聖經，共有250種以上的語言版本，早已是許多人心中的經典作品，也吸引許多創作者以不同藝術形式進行改編或創作。這次的「小王子」音樂劇，在舞台上僅有三位演員，分別飾演聖修伯里、小王子與「我」三個角色；透過這三位演員的交錯對話，忠實重現「小王子」書中的氛圍，讓觀眾在欣賞演出時，彷彿打開了一本立體有聲書，以視覺與聽覺重新閱讀「小王子」。

演出中的配樂，採取鋼琴、小提琴、大提琴的簡單編制，現場特別邀請林均憲、張譽耀、鄭皓羽三位優秀的演奏家擔任樂手，也讓這次的演出期待值再次上升，定能讓觀眾沉浸在「小王子」音樂劇動人的樂聲與歌聲中。

圖／C MUSICAL製作提供
圖／C MUSICAL製作提供

韓國音樂劇環境成熟，市場龐大，對於這次的獨家授權，HJ Culture也相當重視，除了工作期間視訊溝通之外，韓國導演李大雄（이대웅）、作曲家Damiro（다미로）也將親自來臺，為演員及工作團隊進行現場指導，也同步觀察臺灣的劇場現況。也希望這次與HJ Culture的合作，臺韓之間能開啟全新的文化交流，並期待未來與國際間的其他音樂劇工作者，能有更多深度及多元形式的合作。

10月8日至23日臺北水源劇場，與C MUSICAL一起遇見身邊的小王子。近期將開放售票，詳情請上OPENTIX售票系統 udn售票網查詢。

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