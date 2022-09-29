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Virgil遺作！LV早春男裝Fall in Love用70音樂拯救世界

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CHRISTOPHER PM牛仔藍色Taurillon皮革後背包，15萬5,000元。圖／路易威登提供
CHRISTOPHER PM牛仔藍色Taurillon皮革後背包，15萬5,000元。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2023 年早春男裝系列中的「Fall in Love墜入愛河」限定系列，是前男裝藝術總監Virgil Abloh在2021年11月28日離世前便構思的最後系列，之後交由他在路易威登持續合作的創意團隊及其他人士攜手完成。設計靈感來自美國DJ始祖大衛曼庫索（David Mancuso）於1970年代在紐約所舉辦的傳奇性Loft派對的過往回憶，探討DJ與設計之間的共生關係。

在Virgil Abloh的眼中，DJ的工作其實跟設計師很像：本質上兩者都是對既定流派進行採樣，從而創造出新生代受眾觀點能產生共鳴的音樂和造型。一般公認大衛曼庫索是歷史上第一位DJ，他能運用音樂凝聚人心的力量，在70年代紐約從反種族主義到性別平等和 LGBTQ+ 運動等劃時代的民權和反文化氛圍的推動下，他在自己位於紐約的公寓「The Loft」裡舉辦音樂派對，其中首場，也是最有名的派對在1970年就是打著以愛之名的口號「Love Will Save the Day」（愛會拯救一切）舉行。

「Fall in Love 墜入愛河」系列與Mancuso的整套錄音作品相呼應：服裝上可見1970年代流行的寬鬆現代剪裁廓型，用緊身夾克和寬大的喇叭褲呈現修身線條；高領衫和紅色麂皮夾克猶如登台表演的服裝；雙鈕扣翻領黑色西裝，散發出宛如穿著硬挺有型的黑色運動服去夜店的輕鬆感；繡有品牌logo圖案的厚毛頭斜紋布夾克襯衫、Monogram圖案的明縫線正裝風格防雨夾克、以明縫線縫製出磨損仿舊般宛如聲波圖形的花卉圖案的皮夾克… 衣服上的圖案宣傳著路易威登想像中的單曲《Love Potion》。

這個系列以奧普藝術（OP art）為設計靈感，透過光學印花圖案，以錯覺般的圖案重新演繹monogram，而飾有音符圖案的襯衫則是向聲音與時尚之間的相似之處致敬。覆蓋著油彩圖案效果的工作服則向藝術家的理念致敬，整個系列運用鳥類印花圖案來象徵自由。麂皮查卡靴（chukka boot）和方頭皮革樂福鞋，搭配飾有Monogram的略厚泡沫材質鞋底，樂福鞋和牛津鞋等70年代的舞鞋，則是加上穿著後的磨損痕跡，反映出1970年代的感性，又符合現代日常穿著須求。

包包部分則有Taurillon Denim系列與Record Canvas系列兩款全新的設計：Taurillon Denim系列融合皮革和牛仔布兩種材質，搭配棕褐色的撞色縫線；Record Canvas系列點綴monogram圖案，從路易威登典藏筆記本獲得靈感，採用藍色、酒紅色和深綠色的復古色調，均提供多種包型選擇。

CHRISTOPHER藍色Monogram肩背包，56,000元。圖／路易威登提供
CHRISTOPHER藍色Monogram肩背包，56,000元。圖／路易威登提供
路易威登2023早春男裝系列中的「Fall in Love墜入愛河」限定系列，設計靈感來自美國DJ始祖大衛曼庫索。圖／路易威登提供
路易威登2023早春男裝系列中的「Fall in Love墜入愛河」限定系列，設計靈感來自美國DJ始祖大衛曼庫索。圖／路易威登提供
路易威登2023早春男裝系列中的「Fall in Love墜入愛河」限定系列，設計靈感來自美國DJ始祖大衛曼庫索。圖／路易威登提供
路易威登2023早春男裝系列中的「Fall in Love墜入愛河」限定系列，設計靈感來自美國DJ始祖大衛曼庫索。圖／路易威登提供
TRIO綠色Monogram花紋郵差包，89,000元。圖／路易威登提供
TRIO綠色Monogram花紋郵差包，89,000元。圖／路易威登提供
路易威登2023早春男裝系列中的「Fall in Love墜入愛河」限定系列，設計靈感來自美國DJ始祖大衛曼庫索。圖／路易威登提供
路易威登2023早春男裝系列中的「Fall in Love墜入愛河」限定系列，設計靈感來自美國DJ始祖大衛曼庫索。圖／路易威登提供
路易威登2023早春男裝系列中的「Fall in Love墜入愛河」限定系列，設計靈感來自美國DJ始祖大衛曼庫索。圖／路易威登提供
路易威登2023早春男裝系列中的「Fall in Love墜入愛河」限定系列，設計靈感來自美國DJ始祖大衛曼庫索。圖／路易威登提供
BRAZZA綠色Monogram皮夾，31,100元。圖／路易威登提供
BRAZZA綠色Monogram皮夾，31,100元。圖／路易威登提供

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