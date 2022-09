Virgil遺作！LV早春男裝Fall in Love用70音樂拯救世界

路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)2023 年早春男裝系列中的「Fall in Love墜入愛河」限定系列,是前男裝藝術總監Virgil Abloh在2021年11月28日離世前便構思的最後系列,之後交由他在路易威登持續合作的創意團隊及其他人士攜手完成。設計靈感來自美國DJ始祖大衛曼庫索(David Mancuso)於1970年代在紐約所舉辦的傳奇性Loft派對的過往回憶,探討DJ與設計之間的共生關係。

在Virgil Abloh的眼中,DJ的工作其實跟設計師很像:本質上兩者都是對既定流派進行採樣,從而創造出新生代受眾觀點能產生共鳴的音樂和造型。一般公認大衛曼庫索是歷史上第一位DJ,他能運用音樂凝聚人心的力量,在70年代紐約從反種族主義到性別平等和 LGBTQ+ 運動等劃時代的民權和反文化氛圍的推動下,他在自己位於紐約的公寓「The Loft」裡舉辦音樂派對,其中首場,也是最有名的派對在1970年就是打著以愛之名的口號「Love Will Save the Day」(愛會拯救一切)舉行。

「Fall in Love 墜入愛河」系列與Mancuso的整套錄音作品相呼應:服裝上可見1970年代流行的寬鬆現代剪裁廓型,用緊身夾克和寬大的喇叭褲呈現修身線條;高領衫和紅色麂皮夾克猶如登台表演的服裝;雙鈕扣翻領黑色西裝,散發出宛如穿著硬挺有型的黑色運動服去夜店的輕鬆感;繡有品牌logo圖案的厚毛頭斜紋布夾克襯衫、Monogram圖案的明縫線正裝風格防雨夾克、以明縫線縫製出磨損仿舊般宛如聲波圖形的花卉圖案的皮夾克… 衣服上的圖案宣傳著路易威登想像中的單曲《Love Potion》。

這個系列以奧普藝術(OP art)為設計靈感,透過光學印花圖案,以錯覺般的圖案重新演繹monogram,而飾有音符圖案的襯衫則是向聲音與時尚之間的相似之處致敬。覆蓋著油彩圖案效果的工作服則向藝術家的理念致敬,整個系列運用鳥類印花圖案來象徵自由。麂皮查卡靴(chukka boot)和方頭皮革樂福鞋,搭配飾有Monogram的略厚泡沫材質鞋底,樂福鞋和牛津鞋等70年代的舞鞋,則是加上穿著後的磨損痕跡,反映出1970年代的感性,又符合現代日常穿著須求。