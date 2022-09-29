讓小禎一用就愛上 MOROCCANOIL推身體系列滋潤又保濕

忙碌的生活中，增加些對於自己呵護的儀式感，是現代生活中不可或缺。為了寵愛自己一點，油類護理專家MOROCCANOIL摩洛哥堅果油，從頭髮護理到身體護理，用香氣帶給大家療癒陽光溫暖感。

MOROCCANOIL身體養護系列包括去角質、清潔、保濕產品與OIL堅果油極萃系列，6大香氛揭開保養序曲，串起沐浴膠、洗手露到身體乳的洗沐詩篇，完整從頭到腳的奢華洗禮！讓髮神吳依霖、陽光健身女神小禎認證愛用。

MOROCCANOIL共同創辦人Carmen Tal曾說：「我的品牌就是我的生命，MOROCCANOIL是我以身為一個挑剔的消費者，精心打造出來能真正滿足使用者需求的品牌。」從沐浴膠、身體乳、身體油，讓心靈療癒升級6大香氛涵蓋摩洛哥經典香、梔子花園、黑琥珀、佛手柑、煙燻雪松、廣藿醋栗，以保濕為基底，洗滌清淨身心靈。

在MOROCCANOIL眾多品項中，最讓小禎驚艷的非優油經典磨砂膏莫屬，可乾濕兩用，極具方便性，小禎建議可針對肌膚乾燥粗糙部位以畫圓圈的方向按摩，以毛巾輕拍乾淨或直接以水沖洗，溫和去除老廢角質，保水潤澤一次到位，而且還會有療癒味道，可提昇睡眠品質，還能滋養肌膚。

而吳依霖特別推薦MOROCCANOIL身體乳，給所有膚質的人：「除了超快吸收，使用後完全不留黏膩感，會在身上形成一層很輕的保護膜，保養後的肌膚就像絲緞般觸感，6個味道我都很喜歡，平常會依照不同心情、不同天氣，選擇不同的味道，就像遇到喜歡的衣服會想包色一樣。」