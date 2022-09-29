宏匯廣場周年慶首11日3千送5百 再抽亞洲不限航點雙人機票

新莊宏匯廣場周年慶將在10月6日加入新北百貨周年慶戰局，看好解封旅遊熱潮，今年再度攜手星宇航空，周年慶期間全館消費滿5千可抽星宇航空台北-亞洲不限航點雙人來回機票10名，還有新開幕的新莊凱悅嘉軒酒店豪華客房三天兩夜20名以及iPhone 14 Pro等獎項。首11日全館加碼滿3,000元送500元。

宏匯廣場總經理崔梅蘭指出，百貨疫後尤其以餐飲、精品、家電、休閒運動成長幅度最明顯，去年疫情嚴峻，宏匯廣場停業38天，相較下今年宏匯廣場1至9月有60％的業績成長。因今年各業種陸續改裝、話題新櫃多，今年周年慶業績目標上看4.5億元，要較去年同期的3億多拚進1.5億，2021年度業績為22億，今年全年營收朝35億元邁進。

以餐飲為吸客招牌的宏匯廣場，周年慶期間7樓集結22家餐廳推出最強周年慶套餐，8家美食街指定套餐加購指定美食只要22元，B2伴手禮區多款甜點輕食加22元多一件，還有養生食品買二送一。周年慶還將集結13大各國輕食甜點快閃，有捲捲人生肉桂捲、亞尼克、PABLO mini起司塔、Niko bakery日香生吐司、里夫手指泡芙、香芋蛋糕等。

另有Victorinox、Roots Kids、KAKAO FRIENDS、SUPERDRY、Under Armour、LE CREUSET等品牌首度前進新莊百貨快閃，周年慶期間全館將有33家期間限定快閃店進駐。

宏匯廣場崔梅蘭說，宏匯廣場是周遭居民生活重心，也是社區的灶腳，加上停車方便，都來這裡用餐。饗賓餐旅旗下的開飯、饗泰多疫情後在宏匯廣場每月業績都是全台第一。疫後宏匯將強化親子、社交體驗再提升，進行各樓面品牌優化，相較餐飲的高成長，零售還有努力進步空間，2、3樓零售將有新的品牌、業種進駐，調整幅度約3成，今年11月到明年第一季完成。Uniqlo明年3月將進駐宏匯廣場5樓，320坪規模為新莊百貨首店。