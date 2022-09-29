限時3天！全家便利商店「金家ㄟ聯名酷繽沙」買1送1

一轉眼即將邁入10月，秋天的腳步正式到來，全家便利商店9月30日至10月2日限時3天推出多項優惠好康，陪伴消費者度過秋高氣爽的周末，「康康5」活動多達7件商品優惠，包含「金家ㄟ聯名酷繽沙」買1送1、Let’ s Café大杯經典美式咖啡2杯特價55元；使用全盈+PAY可享Fami!ce霜淇淋買1送1，且適逢每月1日的「全盈會員日」，更有10月1日單日限定「隨買跨店取」Let’ s Café中杯經典拿鐵可享買3送3。

10月1日「全盈會員日」，於全家便利商店會員App「隨買跨店取」使用全盈+PAY手機支付，購買Let’ s Café中杯經典拿鐵可享買3送3，單日限量快閃優惠一定要把握。

9月30日至10月2日使用全盈+PAY購買全家便利商店Fami!ce霜淇淋可享買1送1優惠、五月花厚棒衛生紙單包特價15元；全家便利商店會員App「隨買跨店取」使用全盈+PAY付款，可享FMC檸檬梅醋飲、饗米法國松露條餅、威德保健飲品系列等買1送1。