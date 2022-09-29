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禁團令解除 海外團體行程全面上架！業者：漲幅1~4成

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禁團令解除 海外團體行程全面上架！業者：漲幅1~4成

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
土耳其卡帕多奇亞的熱氣球升空，是許多遊客難忘的體驗。圖／可樂旅遊提供
土耳其卡帕多奇亞的熱氣球升空，是許多遊客難忘的體驗。圖／可樂旅遊提供

「終於等到這一天！」行政院今（29）日正式宣布，入境旅客自10月13日起放寬為0+7新制、取消居家檢疫，並於同日起解除旅遊業者組團禁令。旅遊業者歡欣鼓舞，不少旅行社將海外遊程同步上架，並祭出各種優惠好康，但民眾仍要有心理準備，短期內機票票價仍維持高點，依地區不同團費漲幅約一到四成。

旅遊業者紛紛表示，這一周來詢問出團的電話已經爆量，也互相在各旅遊群組加油打氣，雄獅旅遊更第一時間推出行程優惠，日韓每人最低2萬有找、並於即日起祭出「免費辦護照」活動，現省1,800元。

雄獅旅遊發言人賴一青表示，自從上周預告國境解封後，國外旅遊商品訂單就有明顯提升，其中又以「日本」最受旅客歡迎，占比約49%，其次分別是歐洲19%、東南亞8%；國際機票銷量也有成長，前五名分別為大阪、東京、新加坡、首爾、曼谷，其中大阪機票開票張數更是增加5.65倍。

此外，雄獅旅遊已取得日本航線約近3萬席次，同時與華航、台灣虎航談妥包機合作，主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期等遊程，其中，熱門滑雪行程已有超過600人搶先預訂，農曆新年假期也有不少旅客詢問。

深度旅遊電商平台KKday也有好成績，業者表示，過去一周海外旅遊商品業績，相較前兩周已大幅成長80%，日本更拿下人氣熱銷冠軍。針對東北亞市場，KKday除了推出日韓機加酒、多國航空聯票外，看好解封後旅客偏好長天數、高品質的旅遊渴求，也推出12天11夜「瀨戶內海奢華藝術之旅」，每人團費22萬元起，即日起正式開賣、10/25出發。

海外旅客入境旅遊部分，根據KKday的2019年站上數據，海外旅客來台服務人數達115萬，隨著國境即將解封開放，KKday表示，已備妥上萬支國旅商品，還將開發一系列特色自主團，目標2023年海外旅客來台服務人數將翻倍成長，突破230萬。KKday指出，日韓港旅客最愛台灣，東南亞市場則以馬來西亞旅客為主；展望今年第四季、2023年第一季，KKday歸納海外旅客喜歡的人氣旅遊商品包括台北101觀景台、台灣高鐵、故宮等人氣票券，並推出解封升級體驗。

可樂旅遊於9月22日宣布海外自由行9折起，短短一周已有近萬人訂購，業者近一周觀察，詢問度最高的還是亞洲地區，像東北亞的日、韓，以及東南亞泰國、越南。配合今日政院公布的入境免隔離「0+7」與解除限團令，可樂旅遊海外團體遊程同步全面上架，第四季將以賞楓、滑雪、海島、節慶及歐洲、土耳其為主。

鳳凰旅行社發言人卞傑民指出，將加速人力補充，除仍有疫情嚴控區域外，全面恢復各路線旅遊團體行程上架銷售，此外，冬季也將有日本包機推廣，配合2023年3~8月歌詩達郵輪東北亞包船，將會先上架3/28及4/2兩航次的預訂，並規劃2024南極郵輪航程。他認為，預計短期內團費漲幅依區域不同，將有10%~40%的漲幅。

KKday推出沖繩耍廢包車自主遊4天46,900元起，反應極佳。圖／KKday提供
KKday推出沖繩耍廢包車自主遊4天46,900元起，反應極佳。圖／KKday提供
雄獅熱門滑雪行程已有超過600人搶先預訂，農曆新年假期也有不少旅客詢問。圖／雄獅旅遊提供
雄獅熱門滑雪行程已有超過600人搶先預訂，農曆新年假期也有不少旅客詢問。圖／雄獅旅遊提供

日本 東南亞

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