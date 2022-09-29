迎世界素食日！7-ELEVEN「天素地蔬」推10款素蔬食新品
低碳飲食蔚為風潮，7-ELEVEN自有品牌「天素地蔬」除了便利性高，也不定期上架新品，近期更有許多意想不到的素蔬食選擇，適逢10月1日世界素食日，7-ELEVEN網羅市面上超商少見的零食、飲料、冰品等於40間「天素地蔬複合店」販售；另下周將攜手甫獲米其林綠星、必比登推介雙殊榮肯定的人氣餐廳「小小樹食」合作，於超過2,500間門市「天素地蔬」冷藏鮮食專區推出「轟炸薯餅嫩蛋飯捲」、「泰式酸辣湯」。
7-ELEVEN「天素地蔬」以聯名綠色餐飲、擴大販售據點、優化素蔬食標示等3大策略，持續打造最具影響力的超商素蔬食品牌，「天素地蔬」冷藏鮮食專區現已擴大在超過2,500間門市設置，自2020年商品上市以來，累計超過千萬人次體驗，去年一整年消費者購買「天素地蔬」餐點，換算累計可減少1,552公噸碳排放量，接近於4座大安森林公園每年碳吸附量。
「天素地蔬」下周將攜手甫獲米其林綠星、必比登推介雙殊榮肯定的「小小樹食」合作開發餐點，新品首推「轟炸薯餅嫩蛋飯捲」，以墨西哥捲餅為開發概念，以蜜汁拌飯搭配薯餅、起司、蛋條等豐富配料，飽足感十足，售價69元；另一款「泰式酸辣湯」為店內相當熱賣的人氣品項，有別於市面上添加魚露的葷食湯品，特別使用在地洋蔥、酸白菜、香菇等食材慢熬出蔬菜鮮味，以泰國直輸綠咖哩為基底，喝起來酸辣開胃，售價59元。首波新品將於10月3日起正式開賣，後續7-ELEVEN也將與「小小樹食」持續合作，預計11月份將再推出讓人驚喜的素蔬食新菜單。
此外，7-ELEVEN「天素地蔬複合店」已於40間門市導入複合經營，近期也因應地方宗教活動積極於東部地區導入多元的素食商品，目前複合店品項橫跨常溫、冷藏、冷凍近300款商品，新品推薦「椰肉脆片」、「打波派（十穀米多穀酥）」、「Veget Crisp秀珍菇脆片－原味」等市面上不容易買到的解饞全素零食，還有核桃奶、杏仁奶等非乳製品。不僅如此，繼先前與素食餐廳「熱浪島」合作推出的「泰奶珍珠雪糕」大獲好評，本次也導入素食界知名冰品品牌「良野」的豆乳雪糕，有花生、黑芝麻、巧克力等3種口味，食材選用屏東金弘花生醬、在地小農黑芝麻醬製作，嚴選全植物性原物料，全素者可食用，9月29日起可享指定品項任2件80元、3件115元限時優惠。
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