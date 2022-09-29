免飛巴黎直接買！Maison Kitsune小狐狸專賣店年底開幕

每一個城市都有不同元素組成，可能是一條街道、一棟建築地標，也可以是一個令人想望的品牌。融合巴黎、東京兩個時髦城市的時尚品牌Maison Kitsune，以俏皮的小狐狸形象深植人心，近日則由選品店初衣食午Onefiteen獨家代理，要讓秋冬不再沉悶，簡單的穿搭也能展現獨特與個性。

名著《小王子》中的「小狐狸」可能是最能展現狐狸的魅力文學經典。童心、頑皮、討喜、不受拘束也帶有野性的特質，更是狐狸這種動物的魅力所在。而本季Maison Kitsune則邀請了倫敦藝術家Joyce Cisse演出以「Back to」之名的2022秋冬形象視覺。在多幅照片中，Joyce Cisse盡情展現肢體的律動、在草皮或沙發上休息、在校園裡玩鬧、或是在運動場上挑戰自己，展現了品牌與小狐狸印象的童心玩趣。