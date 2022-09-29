具俊曄公開示愛 點睛品曝超感人幕後花絮

鑽石品牌點睛品發布Infini Love Diamond品牌形象影片，由今年初與大Ｓ宣布喜訊的韓星具俊曄擔綱，兩人這段當初沒有結果的初戀在歷經24年後，終於結成正果的命定愛情故事，感動台韓兩地萬千網友。不過更動人的是，他不僅參與演出，更親身參與劇本的編寫和所有細節。另一婚嫁鑽石品牌亞立詩（ALUXE）則推出米奇米妮這對迷人的經典情侶2022年秋天全新迪士尼婚嫁系列。

具俊曄在初次看完首版腳本後，大受感動，特別數次提出增加口白的建議，誠懇表示：「希望腳本中說出的每一句話，都是全心全意想對愛妻大Ｓ的深情喊話。」由於中文與韓文間存在諸多語法差異，每一句台詞具俊曄都來來回回與翻譯老師斟酌再三。在雙方討論腳本的過程中，具俊曄還再三跟品牌強調，非常願意及希望能在鏡頭前親口對大S大聲說出「我愛妳」。

為了在影片中貼近具俊曄日常的生活，點睛品特別準備了與具俊曄在韓國所收藏的同款重機，配戴點睛品Charme酷黑系列999黃金串飾與虎頭造型戒指，展現滿滿男人味。他表示愛妻大S是他生命中唯一的星星，始終照亮著他，用中文說出：「老婆，我愛妳」。他更配戴的點睛品Infini Love Diamond光環900鉑金鑽石頸鍊與光環900鉑金鑽石戒指，星星造型呼應他的心聲。

台灣首席婚戒品牌ALUXE亞立詩2022年秋天全新迪士尼婚嫁系列，以迪士尼最經典的米奇米妮為主打，以這對相伴一世紀的戀人為幸福的經典象徵。共有I Mean Us婚嫁系列、Love Promise婚嫁系列全新七款婚鑽戒，每款設計靈感皆來自於米奇米妮最經典的造型，以及5款米奇米妮系列輕珠寶，可混搭或日常配戴。

經典米奇I Mean Us婚嫁系列的求婚鑽戒共兩款。一款為經典直版戒身搭配六爪鑲，鑲爪旁邊以米奇滾珠圍繞主鑽，右側配一顆代表心心相印的粉色愛心寶石。第二只鑽戒以經典米奇送給米妮的花束的畫面作設計發想，米奇造型小鑽圍繞主鑽如捧花。對戒男戒在低調簡約，指尖留下空位；女戒採用百搭的排鑽設計，其中一顆鑽石為米奇。