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豐原葫蘆墩輕舟水岸公園 10/2舉辦免費立槳體驗、泡泡派對
台中免費SUP立槳體驗活動，「2022葫蘆墩輕舟水岸音樂漫划行」，10月2日將在豐原葫蘆墩公園第五區輕舟水岸舉辦，當天開放民眾現場報名下水體驗立槳，還有樂團演出及魔幻泡泡派對。
主辦單位台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長、台中市議員陳清龍說，他努力讓豐原朝水岸花都城市前進，要讓豐原葫蘆墩公園，將成台中最漂亮的河岸公園。
葫蘆墩輕舟水岸音樂漫划行活動，將於下月2日上午8點30分展開，活動到下午5點30分，現場有知名樂團現場演出，民眾可現場報名參加立槳體驗，免費參加魔幻泡泡party。
主辦單位人員表示，SUP立槳起源於夏威夷，是「Stand Up Paddle」的縮寫，為站姿划槳前進的運動，結合衝浪與傳統手划槳板（Paddleboard）概念，活動器材為類大型衝浪板的槳板，及一支高於身高的划槳，是簡單易學、老少咸宜的活動。
這次立槳體驗活動共有6個梯次，分別為上午場 9點、10點、11點，下午場2點、3點、4點，每梯次可讓15至30人體驗，預計將開放180體驗人次，活動當日現場填寫水域活動切結書報名。
市議員陳清龍說，怕水不敢玩立槳的鄉親，在河岸邊就可欣賞K.L.C樂團、小四樂團及Bryant樂團精彩表演，還可參加最受小朋友喜愛的魔幻泡泡party，現場欣賞精湛魔術表演還有夢幻泡泡秀演出。
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