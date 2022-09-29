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影／豐原太平洋百貨周年慶今天起跑 最高回饋73%
豐原太平洋百貨31周年慶活動今天展開，一早就有人潮排隊等領限量禮券，董事長連錦今天在開幕式中說，這次31周年慶加碼再加碼回饋，推出最高回饋73%，不搶可惜。
今天的開幕活動，邀請玉山高中太鼓隊擊鼓表演，立委江啟臣和台中市議員張瀞分、謝志忠、陳清龍、陳本添和王朝坤與豐原區長洪峰明等人都到場祝賀，
江啟臣表示，豐原太平洋百貨是豐原人的記憶，他小時候看到現在，31周年真的不簡單，見證在此地成長茁壯，逐一突破挑戰，至今仍是豐原最重要地標和消費場所，帶動附近商圈發展和交通建設改變，他希望豐原太平洋百貨繼續下一個31周年，帶動地方商圈發展，他說豐原消費力不可小看，只要是好的服務和商品，豐原人一定留在豐原消費，豐原太平洋百貨也提供就業機會，帶給地方服務和貢獻。
豐原太平洋百貨董事長連錦向豐原人說，「有你們真好」，她說近幾年豐原太平洋百貨積極改裝，更新升級軟硬體，引進知名品牌，讓大家有更好的消費環境，是服務親切且有溫度的百貨，也是可輕鬆購物的時尚地標。今年31周年慶加碼再加碼回饋，推出最高回饋73%，不搶可惜，讓消費留在豐原，讓豐原更發展。
豐原太平洋百貨31周年慶今天登場，進行到10月23日為期25天，祭出最受歡迎的「滿仟送佰」，還有會員獨享的「超級加碼回饋」及「知名品牌卡友禮」，今年開打更增加「首四日驚喜禮」等多重豪禮，更集結館內百大品牌聯手，推出掌中型的「周年慶好康密笈」，到1樓服務台索取，最高可達73%的回饋；今天早上提供100份的早鳥「百元商品兌換券」，出現排隊人潮。
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