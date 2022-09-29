國境解封0+7將上路 雄獅：旅遊商品最低2萬有找

旅行業等到了，行政院宣布，入境旅客自10月13日起放寬為「0+7」新制、取消居家檢疫，並自同日起解除旅遊業者組團禁令。雄獅旅遊表示，包含日韓、東南亞、美加、歐洲等商品皆已上架販售，每人最低價起2萬有找。

雄獅旅遊發言人賴一青表示，自從台灣政府預告國境解封後，國外旅遊商品訂單就有明顯提升，以團體旅遊為例，仍是日本最受旅客歡迎，占比約49%，其次分別是歐洲19%及東南亞8%；國際機票銷量也有成長，銷量前五名分別為大阪、東京、新加坡、首爾、曼谷，其中大阪機票開票張數更是增加5.65倍。

賴一青也說，雄獅旅遊已取得日本航線約近3萬席次，同時與華航、台灣虎航談妥包機合作，主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期等，其中，熱門滑雪行程已有超過600人搶先預訂，農曆新年假期也有不少旅客詢問，加上雄獅東京公司備援，提供旅客旅遊諮詢、行程安排、日本防疫保險等服務，若旅客在當地有突發狀況，也可提供中文協助，讓旅遊品質更有保障。