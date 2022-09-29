舞台劇「明星養老院」超熱賣！早鳥票倒數最後三天

舞台劇「明星養老院」12月23-25日耶誕節檔期將在台北國父紀念館再度加演，88折早鳥優惠票已經進入倒數最後期限，即將在10/1結束。監製王偉忠表示，這齣戲看似講大明星，其實也在講人生，大家回顧年輕的自己，每個人都是自己心目中的大明星！

觀眾表示，疫情期間可以盡情歡笑與落淚，真的很過癮，不僅歌舞場面精彩好看，題材更引人深思。還有五十歲左右的觀眾興奮表示，劇中懷念金曲帶出記憶，一秒鐘回到少年少女時期，終於有為熟齡觀眾量身打造的戲了！

在「明星養老院」劇中，楊烈、洪都拉斯、黃浩詠趣味橫生。圖/金星文創提供

「明星養老院」由金星文創、聯合數位文創與好位子劇團共同製作，是今年全家大小的最佳聖誕禮物，錯過這次演出，還要等兩年！88折早鳥票優惠即將在10/1結束。