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舞台劇「明星養老院」超熱賣！早鳥票倒數最後三天

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「明星養老院」有笑有淚，引發廣大共鳴。圖/金星文創提供
「明星養老院」有笑有淚，引發廣大共鳴。圖/金星文創提供

舞台劇「明星養老院」12月23-25日耶誕節檔期將在台北國父紀念館再度加演，88折早鳥優惠票已經進入倒數最後期限，即將在10/1結束。監製王偉忠表示，這齣戲看似講大明星，其實也在講人生，大家回顧年輕的自己，每個人都是自己心目中的大明星！

觀眾表示，疫情期間可以盡情歡笑與落淚，真的很過癮，不僅歌舞場面精彩好看，題材更引人深思。還有五十歲左右的觀眾興奮表示，劇中懷念金曲帶出記憶，一秒鐘回到少年少女時期，終於有為熟齡觀眾量身打造的戲了！

在「明星養老院」劇中，楊烈、洪都拉斯、黃浩詠趣味橫生。圖/金星文創提供
在「明星養老院」劇中，楊烈、洪都拉斯、黃浩詠趣味橫生。圖/金星文創提供

「明星養老院」由金星文創、聯合數位文創與好位子劇團共同製作，是今年全家大小的最佳聖誕禮物，錯過這次演出，還要等兩年！88折早鳥票優惠即將在10/1結束。

全明星卡司包括郎祖筠、金鐘歌王楊烈、金鐘影后黃嘉千方文琳、范瑞君，以及最帥熟男洪都拉斯、陳漢典、黃浩詠和網紅Alizabeth娘娘。各位明星都拿出看家本領，洪都拉斯與黃浩詠有精彩脫口秀，郎祖筠、楊烈、黃嘉千演唱多首歌舞組曲，范瑞君也開口唱歌，方文琳壓軸演唱，精彩動人。售票請洽 udn售票網，活動詳情請上udn瘋活動官網查詢。

文創 紀念館 網紅 黃嘉千 方文琳 陳漢典

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