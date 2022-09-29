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八月堂可頌買3送1！京站店開幕優惠　只有4天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
八月堂京站店將限時推出「可頌買3送1」開幕優惠。圖／八月堂提供
八月堂京站店將限時推出「可頌買3送1」開幕優惠。圖／八月堂提供

以可頌為招牌的「八月堂」，近期針對旗下的台北京站門市進行改裝，並將於10月6日重新開幕。為慶祝重新開幕，首4日也將推出「可頌買3送1」的限時優惠，另外還有單筆消費滿199元，可加購「品牌隨行杯」的優惠方案。

八月堂自2017年成立，主打多樣化的可頌，包括雪花檸檬、黃金流沙、焦糖布丁等口味，都是店內的明星商品，目前在全台共計有15間門市。其中台北京站店自2018年開幕，歷經5年後首度改裝。新店面提供有超過20種的可頌，設計也延續大坪林概念的新日式摩登風格，並且將店址由B3調整至B2連通口前，更方便南來北往的民眾購買

為慶祝重新開幕，10月6日至10月9日，可頌享「買3送1」優惠（限贈55元以下品項，每日限量30組，每人限購1組），另外於10月6日起，單筆消費滿199元，可以99元，加購品牌限量「玻璃隨行杯」，數量有限，售完為止。

北京 京站 品牌

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