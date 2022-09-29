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王室愛用精品駕到！Delvaux期間限定店前進台中大遠百

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
擁有百年歷史的Delvaux不僅是比利時王室愛用品牌，過往也曾受名人如女神卡卡、蕾哈娜愛用。圖 / 翻攝自 IG（合成圖）
擁有百年歷史的Delvaux不僅是比利時王室愛用品牌，過往也曾受名人如女神卡卡、蕾哈娜愛用。圖 / 翻攝自 IG（合成圖）

九、十兩個月份一向是精品發表大月份，近日全台亦有不少快閃店相繼開幕，為北中南精品一級戰區、炒熱氣氛，一如來自比利時的精品品牌Delvaux便前進台中大遠百開設期間限定店，將精湛的包款設計與工藝，呈獻與中台灣的頂級消費客群。

擁有百年歷史的Delvaux不僅是比利時王室愛用品牌，過往也曾受名人如女神卡卡、蕾哈娜愛用。品牌創立於1829年，並自1881年開始成為比利時王室用品牌，至今擁有近200年歷史。從底部擁有圓弧線條的Le Pin包、由建築師設計的Tempête包，又或是最具辨視度的Le Brillant，都是品牌的經典人氣包款。

而本次在台中大遠百開設的Delvaux期間限定店，其店內的空間設計與照明出自建築師Andre Jacqmain之手，溫和、婉約、當代，卻又散發柔和讓人想要親近的氣息。本次Delvaux台中大遠百期間限定店除了帶來經典包款，還將有新上市的Lingot與2022秋冬新品。限定店已由即日起開始營業，將至2023年2月28日（二）為止。

Delvaux期間限定店，其店內的空間設計與照明出自建築師Andre Jacqmain之手，溫和、婉約而當代。圖 / Delvaux提供
Delvaux期間限定店，其店內的空間設計與照明出自建築師Andre Jacqmain之手，溫和、婉約而當代。圖 / Delvaux提供
具有曼妙弧形底部的Le Pin包，是Delvaux經典之一。圖 / 翻攝自 IG
具有曼妙弧形底部的Le Pin包，是Delvaux經典之一。圖 / 翻攝自 IG
Delvaux台中大遠百期間限定店已由即日起開始營業，將至2023年2月28日（二）為止。圖 / Delvaux提供
Delvaux台中大遠百期間限定店已由即日起開始營業，將至2023年2月28日（二）為止。圖 / Delvaux提供

品牌 比利時

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