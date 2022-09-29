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王室愛用精品駕到！Delvaux期間限定店前進台中大遠百
九、十兩個月份一向是精品發表大月份，近日全台亦有不少快閃店相繼開幕，為北中南精品一級戰區、炒熱氣氛，一如來自比利時的精品品牌Delvaux便前進台中大遠百開設期間限定店，將精湛的包款設計與工藝，呈獻與中台灣的頂級消費客群。
擁有百年歷史的Delvaux不僅是比利時王室愛用品牌，過往也曾受名人如女神卡卡、蕾哈娜愛用。品牌創立於1829年，並自1881年開始成為比利時王室用品牌，至今擁有近200年歷史。從底部擁有圓弧線條的Le Pin包、由建築師設計的Tempête包，又或是最具辨視度的Le Brillant，都是品牌的經典人氣包款。
而本次在台中大遠百開設的Delvaux期間限定店，其店內的空間設計與照明出自建築師Andre Jacqmain之手，溫和、婉約、當代，卻又散發柔和讓人想要親近的氣息。本次Delvaux台中大遠百期間限定店除了帶來經典包款，還將有新上市的Lingot與2022秋冬新品。限定店已由即日起開始營業，將至2023年2月28日（二）為止。
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