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影／嬰兒配方奶粉不得廣告 民團與立委主張開放網購
根據「嬰兒與較大嬰兒配方食品廣告及促銷管理辦法」第三條規定，嬰兒與較大嬰兒配方食品，不得廣告。衛福部解釋，網路連結亦包括在內。台灣女人連線與立委王婉諭今天共同舉行記者會指出，這讓有瞭解一歲以下嬰兒配方食品需求的爸媽，無法在業者官方網站上找到相關產品說明及營養成分標示，唯一只能到衛福部「嬰兒與較大嬰兒配方食品許可資料查詢」的網頁搜尋，不只網站使用非常不便，更是脫離民眾使用習慣。
王婉諭表示，主管機關對現行法規的解釋有討論的空間，她並不反對一歲以下奶粉禁止廣告的規定，而且雖然有高達94%的媽媽表示要給寶飽哺育母乳，但6個月以下全母乳哺育率只有37.9%，僅略高於全球平均，顯示母乳哺育率並未因嚴格限制購買而提升。因此，她們主張，開放一歲以下嬰兒與較大配方食品可於網路購買，製造商官方網站可公開營養成分標示。
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