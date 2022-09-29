影／嬰兒配方奶粉不得廣告 民團與立委主張開放網購

還記得日本第一眼鏡品牌JINS在去年推出的Made in Japan系列鏡框嗎？由「眼鏡聖地」之稱的福井縣鯖江市職人，以手工並經過三百道工序才完成，而且還特別為台灣消費者量身設計，高質感加上親民價格，一推出之後就成為討論話題。延續同樣概念，JINS於換季之際，上市全新日製系列鏡框，不僅仍是手工打造，更融入植栽風潮與70年代風格，還請來品牌大使王淨、曾敬驊示範如何搭配出「高植感」復古文青造型。

2022-09-29 11:48