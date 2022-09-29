JINS日製眼鏡助攻！王淨、曾敬驊示範 輕鬆打造「高植感」復古文青穿搭

還記得日本第一眼鏡品牌JINS在去年推出的Made in Japan系列鏡框嗎？由「眼鏡聖地」之稱的福井縣鯖江市職人，以手工並經過三百道工序才完成，而且還特別為台灣消費者量身設計，高質感加上親民價格，一推出之後就成為討論話題。延續同樣概念，JINS於換季之際，上市全新日製系列鏡框，不僅仍是手工打造，更融入植栽風潮與70年代風格，還請來品牌大使王淨、曾敬驊示範如何搭配出「高植感」復古文青造型。

復古是近年的流行關鍵字，同時JINS也觀察到在疫情之後，掀起的居家植栽風潮，於是將影響深遠的70年代DISCO元素、植物帶給人的清新療癒感，融入於Made in Japan系列鏡框。因為帶有細膩處理與手作溫暖，與時下最夯的「復古文青」感穿搭最合拍，於是JINS便邀請品牌大使王淨、曾敬驊，一同利用職人打造的鏡框，示範出具有「高植感」與好氣質的造型。像是王淨就先以白色連身洋裝、淡黃色針織背心，以及駝色長襪和白涼鞋，搭配檸檬黃透明鏡框，穿出甜美氣息。或是上下兩段撞色設計的皇冠型鏡框，配上合身長T恤、拼接洋裝，詮釋「森林系女孩」Look。

JINS品牌大使王淨以白色連身洋裝、淡黃色針織背心，搭配Made in Japan系列鏡框。圖／JINS提供

而曾敬驊則透過厚邊框設計的霧黑色多邊形鏡框，搭配白T恤、牛仔褲，以及淺灰色針織毛衣，凸顯斯文氣質。不僅如此，曾敬驊還利用oversized版型西裝，混搭琥珀木紋色調的復古圓形大框，塑造出下北澤街頭男子隨興卻又帶點慵懶的調性。在嘗試以Made in Japan系列鏡框搭配造型後，王淨也覺得原本喜歡顏色比較簡單的，卻意外發現自己也滿適合這樣風格；曾敬驊則表示「JINS日本製秋冬系列每一款的設計都很特別，可以跟穿搭快速做搭配，讓穿衣風格有多元化的選擇」。

JINS上市全新Made in Japan系列鏡框，請來品牌大使王淨（左）、曾敬驊一同示範復古文青風穿搭。圖／JINS提供

日製系列鏡框，之所以會好搭配，原因來自於JINS特別找了最了解本地消費者需求的台灣設計師發想，因此框型款式與鏡框大小皆適合台灣人頭型與臉型；再交由日本眼鏡職人手工製作，因此可說是集結了台、日兩地思維與工藝激盪而生。全新的Made in Japan系列鏡框共有8款造型，各提供2色，售價4,980元，即日起於全台JINS門市及網路商城發售。

JINS品牌大使曾敬驊利用oversized版型西裝，搭配Made in Japan系列鏡框。圖／JINS提供

JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供

JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供

JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供

JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供

JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供

JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供

JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供