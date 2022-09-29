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JINS日製眼鏡助攻！王淨、曾敬驊示範 輕鬆打造「高植感」復古文青穿搭

聯合報／ 曾智緯／即時報導
JINS上市全新Made in Japan系列鏡框，請來品牌大使王淨（右）、曾敬驊一同示範復古文青風穿搭。圖／JINS提供
JINS上市全新Made in Japan系列鏡框，請來品牌大使王淨（右）、曾敬驊一同示範復古文青風穿搭。圖／JINS提供

還記得日本第一眼鏡品牌JINS在去年推出的Made in Japan系列鏡框嗎？由「眼鏡聖地」之稱的福井縣鯖江市職人，以手工並經過三百道工序才完成，而且還特別為台灣消費者量身設計，高質感加上親民價格，一推出之後就成為討論話題。延續同樣概念，JINS於換季之際，上市全新日製系列鏡框，不僅仍是手工打造，更融入植栽風潮與70年代風格，還請來品牌大使王淨、曾敬驊示範如何搭配出「高植感」復古文青造型。

復古是近年的流行關鍵字，同時JINS也觀察到在疫情之後，掀起的居家植栽風潮，於是將影響深遠的70年代DISCO元素、植物帶給人的清新療癒感，融入於Made in Japan系列鏡框。因為帶有細膩處理與手作溫暖，與時下最夯的「復古文青」感穿搭最合拍，於是JINS便邀請品牌大使王淨、曾敬驊，一同利用職人打造的鏡框，示範出具有「高植感」與好氣質的造型。像是王淨就先以白色連身洋裝、淡黃色針織背心，以及駝色長襪和白涼鞋，搭配檸檬黃透明鏡框，穿出甜美氣息。或是上下兩段撞色設計的皇冠型鏡框，配上合身長T恤、拼接洋裝，詮釋「森林系女孩」Look。

JINS品牌大使王淨以白色連身洋裝、淡黃色針織背心，搭配Made in Japan系列鏡框。圖／JINS提供
JINS品牌大使王淨以白色連身洋裝、淡黃色針織背心，搭配Made in Japan系列鏡框。圖／JINS提供

而曾敬驊則透過厚邊框設計的霧黑色多邊形鏡框，搭配白T恤、牛仔褲，以及淺灰色針織毛衣，凸顯斯文氣質。不僅如此，曾敬驊還利用oversized版型西裝，混搭琥珀木紋色調的復古圓形大框，塑造出下北澤街頭男子隨興卻又帶點慵懶的調性。在嘗試以Made in Japan系列鏡框搭配造型後，王淨也覺得原本喜歡顏色比較簡單的，卻意外發現自己也滿適合這樣風格；曾敬驊則表示「JINS日本製秋冬系列每一款的設計都很特別，可以跟穿搭快速做搭配，讓穿衣風格有多元化的選擇」。

JINS上市全新Made in Japan系列鏡框，請來品牌大使王淨（左）、曾敬驊一同示範復古文青風穿搭。圖／JINS提供
JINS上市全新Made in Japan系列鏡框，請來品牌大使王淨（左）、曾敬驊一同示範復古文青風穿搭。圖／JINS提供

日製系列鏡框，之所以會好搭配，原因來自於JINS特別找了最了解本地消費者需求的台灣設計師發想，因此框型款式與鏡框大小皆適合台灣人頭型與臉型；再交由日本眼鏡職人手工製作，因此可說是集結了台、日兩地思維與工藝激盪而生。全新的Made in Japan系列鏡框共有8款造型，各提供2色，售價4,980元，即日起於全台JINS門市及網路商城發售。

JINS品牌大使曾敬驊利用oversized版型西裝，搭配Made in Japan系列鏡框。圖／JINS提供
JINS品牌大使曾敬驊利用oversized版型西裝，搭配Made in Japan系列鏡框。圖／JINS提供

JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供
JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供

JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供
JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供

JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供
JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供

JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供
JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供

JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供
JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供

JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供
JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供

JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供
JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供

JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供
JINS全新Made in Japan系列鏡框4,980元。圖／JINS提供

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