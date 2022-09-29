快訊

戰學歷無傷選情 高虹安民調飆升 地方出現棄保耳語

陳文茜整理遺照寫「袁惟仁走了」兒子和親姐都回應了

入境新制才剛上路 桃機單一天出入境人數已破新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

葛妮絲歡慶50歲化身18銅人全裸入鏡 養生女王不藏私

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
好萊塢女星葛妮絲派特洛以全裸照片迎接50歲。圖／摘自藝人IG
好萊塢女星葛妮絲派特洛以全裸照片迎接50歲。圖／摘自藝人IG

好萊塢女星葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）今年50歲，日前為慶祝自己迎接知天命之年，在自己官方IG分享全裸入鏡的照片，全身塗滿金色顏料猶如「十八銅人」，展現猶如20歲年輕人般毫無贅肉的好身材。她透過網站表示自己很高興迎接50歲，而拍裸照是希望能表達這種喜悅和樂觀。

事實上，葛妮絲是好萊塢知名的「養生女王」，而且從不藏私。早在2008年她就創立網站GOOP，專門分享各種美容保養秘訣，包括她每天保養流程、飲食內容、運動健身的菜單等，除了推出保養品等，可以說是開了名人網紅、名人跨界聯名美容的先河。網站團隊工作的內容也曾拍成紀錄片《葛妮絲·派特洛：goop 好生活》，登上串流平台NETFLIX。她在90年代的前男友布萊德彼特（Brad Pitt）最近推出個人男性保養品牌，受訪時也表示葛妮絲給了他很大的啟發。葛妮絲甚至曾在2018年時因為發言表示「瑜伽是我推廣才變得如此流行」而引起爭議。

不論是否推廣瑜伽有功，葛妮絲確實十多年來每天練習瑜伽沒有怠惰，才有今日的健身成果。她曾受訪表示一週五天會先做45分鐘的有氧運動，然後做45分鐘的瑜伽和徒手練習增加肌力，飲食部分的原則則是大量飲水、少量多餐、盡量豐富多元，而且不太吃早餐。

健身 好萊塢

延伸閱讀

楊祐寧化身反派噴魅力 新手爸坦言「與女兒分離很難」

葛妮絲派特洛慶賀50大壽 秀「黃金全裸照」身材太好了

查理三世「CR花押字」曝光 肖像2024年登鈔票

哈利、梅根脫離王室內幕曝光 「5大提議」占盡便宜遭女王否決

相關新聞

國境解封0+7將上路 雄獅：旅遊商品最低2萬有找

旅行業等到了，行政院宣布，入境旅客自10月13日起放寬為「0+7」新制、取消居家檢疫，並自同日起解除旅遊業者組團禁令。雄...

影／豐原太平洋百貨周年慶今天起跑 最高回饋73%

豐原太平洋百貨31周年慶活動今天展開，一早就有人潮排隊等領限量禮券，董事長連錦今天在開幕式中說，這次31周年慶加碼再加碼...

JINS日製眼鏡助攻！王淨、曾敬驊示範 輕鬆打造「高植感」復古文青穿搭

還記得日本第一眼鏡品牌JINS在去年推出的Made in Japan系列鏡框嗎？由「眼鏡聖地」之稱的福井縣鯖江市職人，以手工並經過三百道工序才完成，而且還特別為台灣消費者量身設計，高質感加上親民價格，一推出之後就成為討論話題。延續同樣概念，JINS於換季之際，上市全新日製系列鏡框，不僅仍是手工打造，更融入植栽風潮與70年代風格，還請來品牌大使王淨、曾敬驊示範如何搭配出「高植感」復古文青造型。

影／嬰兒配方奶粉不得廣告 民團與立委主張開放網購

根據「嬰兒與較大嬰兒配方食品廣告及促銷管理辦法」第三條規定，嬰兒與較大嬰兒配方食品，不得廣告。衛福部解釋，網路連結亦包括...

王室愛用精品駕到！Delvaux期間限定店前進台中大遠百

九、十兩個月份一向是精品發表大月份，近日全台亦有不少快閃店相繼開幕，為北中南精品一級戰區、炒熱氣氛，一如來自比利時的精品...

八月堂可頌買3送1！京站店開幕優惠　只有4天

以可頌為招牌的「八月堂」，近期針對旗下的台北京站門市進行改裝，並將於10月6日重新開幕。為慶祝重新開幕，首4日也將推出「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。