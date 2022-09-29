莫德納台灣公司正式成立 總經理李宜真：盼將mRNA創新療法帶進台灣

全球共同抗疫新冠肺炎近三年，莫德納研發的疫苗更是台灣許多國人偏好施打的新冠疫苗廠牌。莫德納公司今宣布，「莫德納台灣股份有限公司」正式成立，並由李宜真出任總經理。

李宜真表示，希望未來能將mRNA技術於傳染疾病、免疫腫瘤、罕見疾病、心血管疾病與自體免疫等領域的創新療法帶來台灣。

李宜真擁有逾20年國際藥廠經驗，在加入莫德納之前，她曾任必治妥施寶貴台灣與新加坡、安進台灣的總經理。莫德納表示，日後將由李宜真負責台灣相關業務，建立在地提供醫療協助、商業營運的多功能團隊。

莫德納目前已在日本、南韓以及澳洲成立子公司。莫德納表示，亞太地區是莫德納的商業發展中不可或缺的版圖，今年2月宣布要擴張商業版圖至亞太地區，包括台灣、新加坡、香港以及馬來西亞4國市場。

李宜真表示，她很榮幸莫德納次世代雙價疫苗可以幫助台灣對抗Omicron及未來的病毒株。除了對抗Covid-19疫情上的重要投入外，「希望未來可以將應用mRNA技術於傳染疾病、免疫腫瘤、罕見疾病、心血管疾病與自體免疫等領域的創新療法帶來台灣。」