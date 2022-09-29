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航空迷別錯過星宇推i14手機殼 中午開放預購

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
星宇航空攜手以bitplay推出iPhone 14系列手機殼套組，包括 「Weather Radar 氣象雷達」及 「A350-900 Blueprint 航機透視」二款。圖／星宇提供
星宇航空攜手以bitplay推出iPhone 14系列手機殼套組，包括 「Weather Radar 氣象雷達」及 「A350-900 Blueprint 航機透視」二款。圖／星宇提供

星宇航空首架A350廣體客機即將於10月底抵台，星宇航空再度攜手以軍規防護聞名的bitplay推出iPhone 14系列手機殼套組。本次以航機為設計主軸，實現最硬派豪氣的航空美學，共推出 「Weather Radar 氣象雷達」及 「A350-900 Blueprint 航機透視」二款，今天中午12時於星宇小舖開賣，每款售價1880元。

星宇航空說，Weather Radar 氣象雷達款以航機上的氣象儀表來設計，面板座標註記RCTP和05L表示航向TPE桃園國際機場，意指家鄉對每一位旅人的重要性，也象徵專注朝目標前進的精神。A350-900 Blueprint 航機透視款，則利用帥氣俐落的線條描繪出飛機的透視圖，將前襟翼、天線及感應器等細節精緻的還原，兩款手機殼皆為航空人絕對有感的專業設計。

星宇航空說，在實用度上，本次手機殼套組輕薄抗刮、配有獨立金屬按鍵及兼容 MagSafe 快速充電等設計，特製的多工機能背帶繡有醒目的星宇航空金色 Logo，進化版的按壓式扣鍵可一鍵快速完成手機的配戴，並可以自由調節掛繩長度為「頸掛式」「斜背式」或「三點扣帶式」，扣上繩條可穩定行進時的晃動，搭配轉接掛繩則為相機背帶，也能同時掛取手機及多樣小物，多種使用方式，依照使用者需求隨意切換，十分便利。

星宇航空也說，繼去年與bitplay聯名的iPhone 13系列手機殼套組大受歡迎，今年再配合A350新機交機時程，更接上iPhone14新機熱潮，推出帥度破表的兩款手機殼套組，今天中午12時起開放預購，詳細產品資訊可至星宇小舖（ https://shop.jx-starlux.com/ ）查詢。

星宇航空攜手以bitplay推出iPhone 14系列手機殼套組，包括 「Weather Radar 氣象雷達」及 「A350-900 Blueprint 航機透視」二款。圖／星宇提供
星宇航空攜手以bitplay推出iPhone 14系列手機殼套組，包括 「Weather Radar 氣象雷達」及 「A350-900 Blueprint 航機透視」二款。圖／星宇提供

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