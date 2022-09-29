日立冷氣扎根空調教育 捐贈遠東科大最新機種供教學

產業要進步，就要從教育向下扎根做起！日立冷氣長期關注空調教育，捐贈品牌最高階的尊榮系列機種，提供遠東科技大學作為教學用空調設備，日立冷氣總經理羅淮正出席捐贈儀式時表示，日立冷氣對於空調人才的養成與培育向來不遺餘力，相信讓學生得到更好的教育，就是對整個空調產業最好的付出。遠東科大校長王榮聖代表致贈感謝狀，羅總經理亦肯定遠東科大培育空調人才的成果與努力。

人才是產業的源頭活水。日立冷氣長期以行動支持冷凍空調從業人員專業技能的提升，耗費巨資成立業界唯一甲、乙、丙級「冷凍空調裝修技術士檢定場」的國家考場，培育源源不絕的空調人才投入業界，成為技職證照制度的一大助力，並提供各大專院校空調相關科系獎助學金，同時也捐贈教學用先進變頻產品及設備協助技術訓練。

日立冷氣本次捐贈機種為擁有最新凍結洗淨2.0+科技的尊榮系列，能使空調機內熱交換器凍結、解凍達到洗淨效果，再以熱風運轉同時加熱熱交換器，加速機體內部乾燥、抑菌。獨家電離科技透過室內機風扇逆轉，將電離淨化離子充滿機體內，達到長時間高效抑菌；或吹送冷氣同時由風道吹出，捕捉室內空氣中PM2.5等細懸浮微粒，搭配多項淨化科技全面提升室內空氣品質。透過最新科技開拓學生視野與學習深度，為未來產業發展提供助力。

日立冷氣多年來從教育、體育、文化、慈善公益和偏鄉關懷等多元面向回饋社會，以實際行動實踐社會參與，積極實現「珍愛地球．深耕台灣」的企業願景，並五度榮獲天下企業公民獎第一名的肯定。日立冷氣將持續傳遞幸福溫度，讓國人「享受幸福溫度、呼吸最好空氣」。