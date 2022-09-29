味蕾先解封 Mia C'bon日本風味賞和牛、拉麵、零嘴全包

日本旅遊即將解封，手速不夠快沒訂到便宜機票，或是還在猶豫的民眾，先吃點日本美食壓壓驚最實際！頂級超市Mia C'bon網羅日系精選好物，從飲食文化出發，獻上御選好米、精緻麵食、人氣零食與甜點、香醇乳製品，以及鮮食好物，讓思念日本已久的顧客來購物就能搶先感受大和風情。即日起至10月18日止，單筆消費滿350元還可享日本南瓜339元加價購與德豐牧場人道小農鮮紅蛋99元加價購優惠。

講到日本經典美味，日本森永鹽奶油焦糖餅鹹甜鹹甜的滋味搭配餅乾酥脆的口感令人忍不住一口接一口；店面總是大排長龍的一蘭拉麵，現在Mia C'bon就買得到一蘭拉麵濃厚豚骨湯極組合，讓拉麵控在家就能輕鬆煮出一蘭的好滋味。除了吃的，還有日本境內銷售第一的植物學家植物性洗髮精，成分嚴選天然配方，還有黛絲恩溫和清潔露系列，成分天然純淨，提供肌膚潤澤不黏膩的清新感受。

另外，老饕們去日本必吃的日本米食，Mia C'bon也引進多款日本米，包括長野金芽米保留胚芽底部的「金芽」營養豐富，是好評不斷的上選米；喜歡吃炒飯或丼飯的顧客則可挑選回鍋再炒依舊美味的鼎三北海道七星米，現在購買樂米穀場系列產品滿399元即贈初雪美姬米乙包。而自北海道十勝地區的四葉特選鮮乳來，嚴選極致燒肉、牛排以及骰子3款貼體包裝的頂級日本熊本和牛，都能讓你味蕾立刻被喚醒。