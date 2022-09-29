股價先行！Burberry宣布新創意總監Daniel Lee眾望所歸

Burberry日前甫於米蘭時裝周期間發表了2023年春夏男女大秀，不過短短不到三日，品牌火速宣布了Riccardo Tisci將卸任全球創意總監一職，並由Daniel Lee成為新任全球創意總監，也讓時裝周前的種種臆測，由風聲成為事實。

在時裝周前夕，原本宣布停辦、卻又恢復舉辦的Burberry 2023春夏時裝秀，已讓人議論紛紛。早在九月初時已有國外媒體WWD報導，雖然Riccardo Tisci表現不俗，但品牌仍有可能找來曾任Bottega Veneta的創意總監Daniel Lee接手。

而日前Burberry在時裝周期間已有不少跡象暗示了此一事實，像是Riccardo Tisci在時裝秀結束後頻繁與來賓、看秀好友合照，神情多為嚴肅、或擁抱致意。此外時裝秀直播的最後畫面也定格在一遠景為海洋的海灘畫面，無論是否巧合？或也可視作Riccardo Tisci即將「遠行」的隱藏版告別訊息。