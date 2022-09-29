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股價先行！Burberry宣布新創意總監Daniel Lee眾望所歸

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Burberry宣布Riccardo Tisci將卸任全球創意總監並於本月底離開品牌，並對他諸多表現如重振Thomas Burberry的經典花押字、為品牌進行創意形象轉型予以肯定。圖 / Burberry提供
Burberry宣布Riccardo Tisci將卸任全球創意總監並於本月底離開品牌，並對他諸多表現如重振Thomas Burberry的經典花押字、為品牌進行創意形象轉型予以肯定。圖 / Burberry提供

Burberry日前甫於米蘭時裝周期間發表了2023年春夏男女大秀，不過短短不到三日，品牌火速宣布了Riccardo Tisci將卸任全球創意總監一職，並由Daniel Lee成為新任全球創意總監，也讓時裝周前的種種臆測，由風聲成為事實。

在時裝周前夕，原本宣布停辦、卻又恢復舉辦的Burberry 2023春夏時裝秀，已讓人議論紛紛。早在九月初時已有國外媒體WWD報導，雖然Riccardo Tisci表現不俗，但品牌仍有可能找來曾任Bottega Veneta的創意總監Daniel Lee接手。

而日前Burberry在時裝周期間已有不少跡象暗示了此一事實，像是Riccardo Tisci在時裝秀結束後頻繁與來賓、看秀好友合照，神情多為嚴肅、或擁抱致意。此外時裝秀直播的最後畫面也定格在一遠景為海洋的海灘畫面，無論是否巧合？或也可視作Riccardo Tisci即將「遠行」的隱藏版告別訊息。

今日宣佈將接手Burberry創意總監的Daniel Lee，過往曾相繼於Maison Margiela、Balenciaga和Donna Karan工作。2018至2021年的三年間並曾擔任Bottega Veneta創意總監，在其負責期間的多個包款更獲得市場熱烈支持，當此一人事消息宣布後，Burberry的股價也應聲看漲、反應了市場對此一變化的正面期待。據了解Daniel Lee未來將負責管理Burberry的男女裝與服飾配件全系列。而未來在其手上，將為Burberry的服裝、包款營造出何等嶄新氣象？2023年2月倫敦時裝周的時裝秀將是他的首次發表，且讓人拭目以待。

Burberry宣布將由Daniel Lee成為新任全球創意總監。圖 / Burberry提供
Burberry宣布將由Daniel Lee成為新任全球創意總監。圖 / Burberry提供
Riccardo Tisci在2023春夏時裝秀結束後頻繁與來賓、看秀好友合照，神情多為嚴肅、或擁抱致意，或提前暗示此一人事傳聞的可能。圖 / Burberry提供
Riccardo Tisci在2023春夏時裝秀結束後頻繁與來賓、看秀好友合照，神情多為嚴肅、或擁抱致意，或提前暗示此一人事傳聞的可能。圖 / Burberry提供

Burberry 時裝周

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