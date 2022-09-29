2023首場鋼琴演奏會 「波哥雷里奇」1月北高開演
原定去年訪台的鋼琴大師「波哥雷里奇」因疫情將演出延期，終於在本月份釋出全新檔期，將在明年一月初於台北、高雄兩地巡迴，在這延期一年多的期間，大多數觀眾仍保留票券等待他的來臨，可見「波哥雷里奇」在古典樂中確實佔有一席之地，睽違十年終於來台，現正最低優惠85折起熱賣中。
在過去的全台巡演中，無論是與樂團合作、獨奏都能引爆票房旋風，場場創下驚人佳績的波哥雷里奇以大膽的作風、真實的性格聞名，非典型的詮釋方式受到各路音樂家讚揚，尤其受到傳奇鋼琴家阿格麗希譽為「真正的天才」，此次來台距離上次已有十年之久，許多台灣樂迷都是從學生時期就開始欣賞他的演奏，如今終於再度來台，相隔十年，一向充滿個人色彩的波哥雷里奇這次會帶給大家什麼樣的體驗呢？歡迎有興趣的觀眾把握機會購票。
由聯合數位文創主辦之「波哥雷里奇鋼琴獨奏會」於二Ｏ二三年一月在台北國家音樂廳、衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。最低優惠85折，購票請上 udn售票網，客服專線請洽(02)2649-1688 （每日9:00-18:00）。
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