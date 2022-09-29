快訊

不捨愛將頻遭攻擊郭台銘要出馬了？高虹安這樣說

余正煌捍衛清白告林智堅 擬聲請鄭運鵬和「這人物」作證

你的素養不是我的素養！108課綱核心概念淪考題限定？高中生這麼看

2023首場鋼琴演奏會 「波哥雷里奇」1月北高開演

聯合新聞網／ 聯合數位文創
睽違十年，「波哥雷里奇鋼琴獨奏會」於明年1月北高開演，優惠85折開跑。圖／聯合數位文創提供
睽違十年，「波哥雷里奇鋼琴獨奏會」於明年1月北高開演，優惠85折開跑。圖／聯合數位文創提供

原定去年訪台的鋼琴大師「波哥雷里奇」因疫情將演出延期，終於在本月份釋出全新檔期，將在明年一月初於台北、高雄兩地巡迴，在這延期一年多的期間，大多數觀眾仍保留票券等待他的來臨，可見「波哥雷里奇」在古典樂中確實佔有一席之地，睽違十年終於來台，現正最低優惠85折起熱賣中。

在過去的全台巡演中，無論是與樂團合作、獨奏都能引爆票房旋風，場場創下驚人佳績的波哥雷里奇以大膽的作風、真實的性格聞名，非典型的詮釋方式受到各路音樂家讚揚，尤其受到傳奇鋼琴家阿格麗希譽為「真正的天才」，此次來台距離上次已有十年之久，許多台灣樂迷都是從學生時期就開始欣賞他的演奏，如今終於再度來台，相隔十年，一向充滿個人色彩的波哥雷里奇這次會帶給大家什麼樣的體驗呢？歡迎有興趣的觀眾把握機會購票。

由聯合數位文創主辦之「波哥雷里奇鋼琴獨奏會」於二Ｏ二三年一月在台北國家音樂廳、衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出。最低優惠85折，購票請上 udn售票網，客服專線請洽(02)2649-1688 （每日9:00-18:00）。

疫情 文創 衛武營

延伸閱讀

張正傑輪椅音樂會與親子音樂會 10月1、2日衛武營見！

逃過復興空難又遇病魔 老醫師劉兆輝離開最愛金門返美抗癌

劉兆輝金門行醫近20年退休 撰回憶錄為合唱團募款

英女王國葬前唱波希米亞狂想曲被拍到 杜魯多遭批不尊重

相關新聞

禁團令解除 海外團體行程全面上架！業者：漲幅1~4成

「終於等到這一天！」行政院今（29）日正式宣布，入境旅客自10月13日起放寬為0+7新制、取消居家檢疫，並於同日起解除旅...

為何加油站店員會加到溢出來？他曝4個秘密 教你不花冤枉錢

「請問加什麼油？95加滿，謝謝」這是許多人加油最常出現的對話，但曾有民眾遇過加油站員工，在油槍跳停後還是繼續加，結果油溢出來讓他氣炸。有加油站工讀生透露，其實強迫加油最後汽油並不會進到車子的油箱裡，你只是多花了冤枉錢，還有4個加油站「不會告訴你的事」，下次加油要可以多省點錢。

家樂福秋祭購物節推日本私房好物 消費滿額週週抽10萬

才剛正式宣布邊境鬆綁，許多民眾已經迫不及待機票訂起來，對日本情有獨鍾的台灣民眾，更是想要立刻回味經典日本味。家樂福為撫平...

裸麥核桃生吐司、鹽之花奶油捲！嵜本3款新品登場

繼於7月推出布里歐吐司及小餐包後，來自日本的「SAKimoto Bakery」也將於10月6日起，推出全新商品「裸麥核桃...

14位頂尖職人無償上陣 「CSR為愛上菜．公益餐會」開跑

在疫情重挫台灣餐飲業的低潮下，國內14位餐飲頂尖職人首次齊聚一堂，在2022年9月29日於晶華酒店聯手推出「CSR為愛上...

如果咖啡消失了？Nespresso X 喬治克隆尼「舉空杯」

想像30年後的我們，是否還能和今天早晨一樣，享受一杯香醇美好的咖啡呢？瑞士頂級咖啡品牌Nespresso在10月1日國際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。