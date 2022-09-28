米飯蠟燭是什麼味道?Jo Malone聯手世界名廚推香氛蠟燭
想聞聞看米飯變成香氛蠟燭，會是什麼味道嗎？英國香氛品牌Jo Malone London，攜手米其林法國名廚Jean-François Piège推出居家香氛蠟燭「紫羅蘭與佛手柑香氛工藝蠟燭」，結合佛手柑、紫羅蘭葉與米飯香，讓美食與香氣相互結合，創造出與眾不同的居家香氛體會。
以佛手柑、紫羅蘭葉與米飯組成的香氛工藝蠟燭，剛好集結兩品牌的特色，佛手柑能能散發出明亮香氣，如同英式伯爵茶，也是Jo Malone London常用的香味成分，更是Jean-François Piège料理中常用的食材。
紫羅蘭葉則是Jean-François Piège妻子故鄉盧茲的經典物產，該座城市被稱為紫羅蘭之城，而最後的米飯味道，喚醒溫暖舒適感，由調香師Mathilde Bijaoui獨特的香氣萃取技術，讓米飯味道聞起來彷彿一種麝香味，讓整體香氣更為貫穿。
Jean-François Piège表示，這款香氛蠟燭的香味散發時，希望帶來熱情好客的感覺，可以在吃飯時點上，創造美好回憶。
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