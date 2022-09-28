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當紅日本《麵包國王》繪本作者江口里佳 將至高雄演講

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
《麵包國王》、《麵包國王和濃湯麵包》、《麵包國王和麵包皇后》套組6月台灣上市，每本售價320元。圖／上誼文化提供
《麵包國王》、《麵包國王和濃湯麵包》、《麵包國王和麵包皇后》套組6月台灣上市，每本售價320元。圖／上誼文化提供

能夠創作出又是麵包、又是繪本的設計師，腦子裡以什麼樣瘋狂的想法呢？創作設計出《麵包國王》系列繪本，同時在日本最大廣告公司電通集團擔任藝術總監的江口里佳（えぐち りか），將在10月8、9日連續兩天14點30分，應高雄市立圖書館邀請來台演講，分享自己的創作歷程，以及如何創作出充滿療癒感的繪本設計，邀請大家一起來聽講。

江口里佳在日本，活躍於廣告、裝置藝術和產品設計等各項藝術領域，而在《麵包國王》系列繪本中，她將個人喜歡轉化為創作設計，中文版今年6月在台灣上市，從日本到台灣，受到親子、文青與麵包控的喜愛。

江口里佳表示，之前有次為日本偶像團體AKB48設計月曆後，認識到出版社的童書編輯，因而有了合作繪本的想法，而且運用創意與個人經驗，創作出的《麵包國王》系列繪本，從外觀封面設計彷彿為真的吐司，甚至還有柔軟質地，擺在麵包店更幾可亂真，而內容則將麵包，變成衣服、床、房子與寵物等，充滿各種奇幻的想像空間，目前已經出版3本。

在台灣上市之後，上誼文化總編輯劉維中表示，有人當成繪本閱讀，也有人當成設計品收藏，更符合江口里佳所提出的理念：「讓人開心的設計就是好設計！」麵包繪本今年6月台灣上市，獨家贈送可愛吐司杯墊。博客來網路書店剛開放預購兩天，便進入童書／青少年文學新書排行前10名。

江口里佳應邀來台，讀者可把握兩場分別針對設計人和親子的演講，以及現場簽書。廣告及設計人還可以聽到當紅設計師分享好設計的祕密。活動期間未能南下參與演講現場簽書的親子們，10月8日起，可以到信誼小太陽親子書房、誠品網路書店搶購作者簽名杯墊套組，簽名套組全台限量100套。

江口里佳講座資訊：

設計分享講座：江口里佳的創意生活。／2022年10月8日14：30～17：00分於高雄市立圖書館總館7F際會廳

繪本創作分享講座：《麵包國王》如何製作呢？／2022年10月9日14：30～16：30分於高雄市立圖書館總館B1國際繪本中心

演講活動讀者報名請至高雄市圖官網：https://pse.is/4gwmer

《麵包國王》繪本以讓人開心的設計就是好設計，深得人心的，讓療癒總在無時無刻。圖／上誼文化提供
《麵包國王》繪本以讓人開心的設計就是好設計，深得人心的，讓療癒總在無時無刻。圖／上誼文化提供
《麵包國王》療癒搶購中，三書合購960元。圖／上誼文化提供。
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《麵包國王》繪本讓麵包控、文青控們深受喜愛。圖／上誼文化提供
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麵包 圖書館

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