Chopard加持！大熱女團aespa全方位閃耀

南韓女團aespa，出道僅僅兩年就成為全球最受矚目的新人，如今，由主唱Winter（金玟婷）、Karina（柳志敏）、日韓混血Giselle（金枝利）、和團內忙內寧寧（Ningning，寧藝卓）組成的四人女團，更一口氣拿下瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）的代言！

紅翻全球的新世代女團aespa

出道單曲「Black Mamba」僅用3天的時間就強勢攻進4大Billboard排行榜、MV更在首播2個月內點閱就破億，aespa不愧SM娛樂繼Red Velvet之後力捧的「怪物新人」。2021年推出改編自電影玩命關頭的單曲「Next Level」和首張迷你專輯「Savage」繼續創下驚人佳績後，最近發行的第二張迷你專輯「Girls」也攻下Billboard 主榜單Billboard 200和Artist 100中的第三名。今年初aespa更受邀登上Coachella Valley Music and Arts Festival主舞台，「aenergy」的演出嗨翻全場，演場實力與KPOP前輩2NE1和BLACKPINK相較毫不遜色。

如同蕭邦的品牌精神一樣，創新根深蒂固於aespa的DNA。團名aespa是結合了Avatar（形象化身）、Experience（經歷）的首字ae，再加入具有不同面向之意的aspect而成，希望能傳達「通過另一個『形象』，與你的自我相遇，來體驗一個新世界」的概念。

蕭邦聯合總裁兼藝術總監Caroline Scheufele長期關注時尚與娛樂，近幾年更持續關注新世代及年輕族群的潮流趨勢。備受追捧的韓國人氣女團aespa憑藉年輕的豐富創意和能量登上全球舞台，其活力和創造力自然而然也吸引到Caroline Scheufele。她很快就發現，Karina、Winter、Giselle 和 Ningning 四人所散發的豐富才華和生活價值觀是和蕭邦滑動鑽石系列擺脫拘束、自由展現自我個性的精神不謀而合。

Happy Diamonds舞動的鑽石

aespa在今年夏天開始全新蕭邦全球品牌大使。在品牌發布的首波形象照中，四位成員分別以獨特的個性演繹蕭邦Happy Diamond的珠寶與腕錶作品：包括Happy Sport腕錶系列、以及結合滑動鑽石和新型圖騰兩大品牌經典符碼的Happy Hearts系列珠寶。

4位團員手腕上風格色彩大小各自不同的Happy Sport腕錶，是Caroline Scheufele在蕭邦最富創意的經典：在兩片通透的水晶玻璃間，璀璨的鑽石擺脫金屬鑲爪的束縛，自由隨著手部活動旋轉舞動，全方位散發出最奪目耀眼的光彩。而結合休閒運動錶款的外觀設計，則又為這款珠寶錶增添輕鬆愜意的氣息，多元豐富的設計和變化，也讓所有女性都能找到屬於自己的個性錶款。