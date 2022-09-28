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大步向前！HOGAN 2022秋冬新品 輕快漫步復古也未來

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
不受拘束的輕快與自由，構成本季HOGAN 2022秋冬的新品主軸。圖 / HOGAN提供
不受拘束的輕快與自由，構成本季HOGAN 2022秋冬的新品主軸。圖 / HOGAN提供

高速、變化的時代，只要往前踏入一步，當下的一步即成為未來的炫麗起點。義大利時尚品牌HOGAN今日於台北101專賣店上發表2022秋冬新品，品牌除了以Future Stream為主軸，邀請孫盛希、J.Sheon站台，並推薦了中性、未來與環保的三大主題商品，輕快也自由。

Shi Shi孫盛希今天穿著相當前衛，以寬鬆的羽絨外套搭配「炫腹」式上衣與短褲，輕巧俐落。她並表示今日穿著比較簡約、但將重點放在外套上，也符合她平日的穿著風格，同時今日身上的H591休閒鞋，以流線造型和星砂銀色，也頗有未來、潮流的聯想。

也由於本季HOGAN以「未來」為主題，創作歌手J.Sheon則表示，對於未來他抱持「船到橋頭自然直」的態度，隨變化而計畫，並希望未來10年後自己的目標都已經達成，能以非目標、非目的性為前提在工作或音樂上，希望能找到更多樂趣。孫盛希也語帶感性表示，「我們要維持住現在擁有的、才能抓住未來。」至於要維持、珍惜現在的什麼？J.Sheon則在旁貼心提示：「健康」，稍後兩人合照時孫盛希也輕靠J.Sheon肩膀，展現兩人自2018年合作《闖空門》以來的親切好默契。

本季HOGAN 首波主題以1960 Space Age年代跨性別的服飾為靈感，同時回到以人為本、「我」的本位思考。例如寬大的白色或銀色羽絨衣，使用了30%的羽毛與70%的羽絨，兼具保暖與輕量化，同時羽絨衣的袖口內側再「藏」有拉鍊設計，可適度調節溫度。同時像是銀黑、全白、銀黑與墨綠的配色，也帶有未來的科技感。

H619系列中男女同款的短靴與樂福鞋則為品牌首次以非運動鞋款成為發表亮點，其中H619極輕量繫帶鋸齒狀鞋底短靴，以極輕量化的軍靴風格大底為特色，記憶鞋底更將帶來越穿越合腳、Q彈的特點；3R系列則同時呼應了中性與環保的兩個主題，例如以Recyle、Reuse、Reduce為核心的3R系列鞋款，首次運用由Aquafil打造、以回收材料製造成的Enconyl尼龍布。不容錯過的再有J.Sheon腳上的H601休閒鞋，以1970年代田徑運動為靈感，其鞋底具有立體的H字母，斜側身的H字母也更為立體，同時內縮設計再於視覺上帶來隱形增高的小心機。

此外像是孫盛希腳上的3R莫蘭迪綠環保修鞋鞋款則帶有雲朵、有機、流動的設計，像是一腳「踏」入雲朵中，帶來意念與實際穿戴感受的包覆，讓心靈也療癒。

H597金屬銀牛皮拼接女士休閒鞋，21,300元。圖 / HOGAN提供
H597金屬銀牛皮拼接女士休閒鞋，21,300元。圖 / HOGAN提供
帶有1970太空時代的銀色大量出現在羽絨衣或鞋款上。圖 / HOGAN提供
帶有1970太空時代的銀色大量出現在羽絨衣或鞋款上。圖 / HOGAN提供
H619黑色亮面牛津鞋，23,000元。圖 / HOGAN提供
H619黑色亮面牛津鞋，23,000元。圖 / HOGAN提供
2022秋冬形象並由中國男演員龔俊帥氣演繹。圖 / HOGAN提供
2022秋冬形象並由中國男演員龔俊帥氣演繹。圖 / HOGAN提供
撞色深藍羽絨外套，34,300元。圖 / HOGAN提供
撞色深藍羽絨外套，34,300元。圖 / HOGAN提供
J.Sheon（右）與孫盛希今日一同出席HOGAN記者會，並各自表示了對未來的想望。記者 / 釋俊哲攝影
J.Sheon（右）與孫盛希今日一同出席HOGAN記者會，並各自表示了對未來的想望。記者 / 釋俊哲攝影
2022秋冬形象並由中國男演員龔俊帥氣演繹。圖 / HOGAN提供
2022秋冬形象並由中國男演員龔俊帥氣演繹。圖 / HOGAN提供
3R莫蘭迪綠環保系列休閒鞋，18,000元。圖 / HOGAN提供
3R莫蘭迪綠環保系列休閒鞋，18,000元。圖 / HOGAN提供
孫盛希今日出席HOGAN 2022秋冬新品發表，以銀色羽絨大衣搭配黑色上衣與短褲，大方「炫腹」。時記者 / 釋俊哲攝影
孫盛希今日出席HOGAN 2022秋冬新品發表，以銀色羽絨大衣搭配黑色上衣與短褲，大方「炫腹」。時記者 / 釋俊哲攝影
白色牛皮鉚釘包，38,000元。圖 / HOGAN提供
白色牛皮鉚釘包，38,000元。圖 / HOGAN提供
J.Sheon今日穿著全套Hogan時裝，腳上的H601休閒鞋並使用了回收材料打造的尼龍布，在細節處注入環保意念。記者 / 釋俊哲攝影
J.Sheon今日穿著全套Hogan時裝，腳上的H601休閒鞋並使用了回收材料打造的尼龍布，在細節處注入環保意念。記者 / 釋俊哲攝影
HOGAN的2022秋冬新品，以中性、3R與科技為三大主題，輕快邁向未來。圖 / HOGAN提供
HOGAN的2022秋冬新品，以中性、3R與科技為三大主題，輕快邁向未來。圖 / HOGAN提供

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