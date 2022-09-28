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小S徐熙娣攜許老三成品牌大使 樂喊「UNIQLO已經離不開我的人生了」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
小S徐熙娣也善盡職責，在活動記者會上，除了分享自己多麼喜愛UNIQLO服飾，以及會如何穿搭。圖／UNIQLO提供
小S徐熙娣也善盡職責，在活動記者會上，除了分享自己多麼喜愛UNIQLO服飾，以及會如何穿搭。圖／UNIQLO提供

有著談話性節目「熙娣想聊」入圍2022年金鐘獎的加持，讓小S徐熙娣事業運與人氣再攀巔峰，因此在UNIQLO慶祝來台12周年之際，邀請她擔任Lifewear品牌大使，並跟愛女「許老三」一同拍攝形象短片，讓她樂得直呼「UNIQLO已經離不開我的人生了」。在宣布記者會上，UNIQLO還賣關子之後將曝光小S與三位品牌好友的創意互動短片，讓粉絲們也很期待。

今年是UNIQLO來台經營的第12個年頭，也是台灣首家品牌全球旗艦店開幕一周年，在推出一系列慶祝回饋活動之際，更宣布邀請小S徐熙娣成為Lifewear品牌大使。已經來台12年的UNIQLO憑著通路多，以及深耕本地市場，儼然是台灣的最大成衣品牌，其銷售額更是連年創新高，成為全球最賺錢的地區之一，甚至在新冠疫情最嚴峻之際還逆勢成長。因此，UNIQLO總部迅銷集團十分看重台灣市場，擁有最充分的行銷資源，過去皆邀請一線女星來擔任品牌大使，包括桂綸鎂徐若瑄等人都曾是其中一員。

UNIQLO慶祝來台12周年之際，邀請小S徐熙娣擔任Lifewear品牌大使。圖／UNIQLO提供
UNIQLO慶祝來台12周年之際，邀請小S徐熙娣擔任Lifewear品牌大使。圖／UNIQLO提供

不過成為Lifewear品牌大使的小S徐熙娣也善盡職責，在活動記者會上，除了分享自己多麼喜愛品牌服飾，以及會如何穿搭，亦時常帶著三個愛女到店內採購，同時對系列產品如數家珍，更自曝說「我連內褲都是UNIQLO的，還一次買好幾件」。不僅如此，在看到曝光的平面形象廣告後，小S徐熙娣還自嘲「看我如何裝出假自然」，但還是不忘稱讚UNIQLO把她拍得極有質感，讓人彷彿在看現場脫口秀，笑聲不斷。

小S徐熙娣擔任Lifewear品牌大使，並拍攝全新形象廣告。圖／UNIQLO提供
小S徐熙娣擔任Lifewear品牌大使，並拍攝全新形象廣告。圖／UNIQLO提供

其次，UNIQLO為了慶祝品牌來台12周年，將從9月30日起，為期兩週，推出不同的購物回饋活動；以及服飾換季的折扣優惠。在活動第一周，只要是UNIQLO的品牌會員，購物滿1,500元，便可參加抽獎，有機會將dyson吸塵器、Gogoro機車帶回家。第二周，同樣是會員只要消費滿2,000元，即贈每日限量購物袋，送完為止。同時台灣人最愛的Blocktech防風雨連帽外套、Smart九分褲，以及嬰幼兒家居服等產品，在活動期間亦有特別折扣優惠，最低149元就能買回家。

小S徐熙娣擔任Lifewear品牌大使，並拍攝全新形象廣告，還自嘲「看我如何裝出假自然」。圖／UNIQLO提供
小S徐熙娣擔任Lifewear品牌大使，並拍攝全新形象廣告，還自嘲「看我如何裝出假自然」。圖／UNIQLO提供

小S徐熙娣擔任Lifewear品牌大使，並拍攝全新形象廣告。圖／UNIQLO提供
小S徐熙娣擔任Lifewear品牌大使，並拍攝全新形象廣告。圖／UNIQLO提供

慶祝來台12周年，從9月30日至10月6日，UNIQLO的Smart九分褲將有會員限定特別折扣。圖／UNIQLO提供
慶祝來台12周年，從9月30日至10月6日，UNIQLO的Smart九分褲將有會員限定特別折扣。圖／UNIQLO提供

慶祝來台12周年，從10月7日至10月13日，UNIQLO的嬰幼兒家居服將會有特別折扣。圖／UNIQLO提供
慶祝來台12周年，從10月7日至10月13日，UNIQLO的嬰幼兒家居服將會有特別折扣。圖／UNIQLO提供

慶祝來台12周年，從9月30日至10月6日，UNIQLO的牛仔短外套將會有特別折扣。圖／UNIQLO提供
慶祝來台12周年，從9月30日至10月6日，UNIQLO的牛仔短外套將會有特別折扣。圖／UNIQLO提供

品牌 UNIQLO 小S 桂綸鎂 徐若瑄

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