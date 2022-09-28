momo購物網「Sony品牌旗艦館」登場！開館慶推獨家優惠
momo購物網3C家電品牌陣容再添生力軍，宣布攜手日系電子產品品牌Sony（索尼），搶先全台電商獨家開設「Sony品牌旗艦館」，包括智慧手機、3C家電、數位攝影、遊樂器、喇叭、耳機等一應俱全。歡慶開館，momo購物網即日起至9月30日祭出「Sony開館慶」，全館精選指定商品均推出獨家限時優惠，包含本月底甫上市的旗艦手機Sony Xperia 5 IV、極輕巧Sony Alpha 7C全片幅相機和Sony BRAVIA 65型4K HDR Full Array LED顯示器等。
歡慶momo購物網「Sony品牌旗鑑館」開幕，即日起至9月30日強打「Sony開館慶」活動，嚴選當紅夯品推出限時優惠，活動期間購買Sony旗艦館指定商品即可登記搶500元 momo幣（限量60名）；下單指定電視劇院商品登記抽PS5光碟版主機（限量2名）；購買Sony Xperia 1IV系列指定商品最高登記送3,000元momo幣（限量20名）；指定相機消費滿萬元登記抽知名旅遊住宿券（限量2名，嘉義棒棒積木飯店或礁溪兆品酒店隨機抽選）。此外，momo購物網加碼單日消費滿15,000元抽防水藍牙喇叭SRS-XB13、滿25,000元再加碼抽LinkBuds S主動式降噪真無線藍牙耳機。
下半年換機潮來臨，手機買氣噴發，占Sony品牌旗艦館銷售占比3成，熱銷款包括9月底甫開賣的新一代小尺寸旗艦機Sony Xperia 5 IV 6.1吋（8GB／256GB），主打升級蔡司光學三鏡頭、4K錄影及即時直播功能、5,000mAh高續航力；另有攝錄神機Sony Xperia 1 IV 6.5吋（12GB／256GB），採用最新高通8 Gen 1處理器、具備無線及反向充電功能，momo購物網獨家贈保護貼、手機殼、行動電源等全套配件好禮。
現代人熱衷用影像記錄生活，加上旅遊潮啟動推升攝錄需求，momo購物網根據站上銷售觀察，消費者偏好影像品質高、輕量好攜帶的類單眼相機，人氣推薦包括史上最輕巧全片幅相機「Sony Alpha A7C單機身＋28～60mm變焦鏡頭」，重量僅509克再搭配旅遊變焦鏡，為新手必買首選；「Sony ZV-1數位相機輕影音手持握把組合」支援0.03秒高速自動對焦，更內建3組麥克風、支援麥克風插孔，被譽為Vlog拍片神器；高階機款也在這波攝「癮」商機下崛起，像是Sony相機銷售月冠軍「Sony可換鏡頭式數位單眼Alpha 7M4」，擁有3,300萬像素頂尖影像品質，就連錄影都能即時自動追蹤對焦。
智慧生活趨勢當道，面板更新率達120Hz且可連結PS5使用的電視顯示器晉升消費者選購焦點，像是年度話題新機「Sony BRAVIA 65型4K HDR Full Array LED Google TV顯示器」，極簡大螢幕搭配3D環繞音效設計，單月最高熱銷150台；追求極致觀影體驗者則推薦「Sony BRAVIA55型 4K OLED Google TV顯示器」，採用日本製OLED螢幕，色彩表現細緻；小家庭用戶則可入手價位親民且性能優異的「Sony BRAVIA 55型4K HDR LED Google TV顯示器」。
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