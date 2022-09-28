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Pinkoi「手帳節」開跑！精選手帳文具品牌限時88折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Pinkoi 2023手帳節以「人生解壓縮.zip」為題，集結上萬件來自台灣、香港、日本、泰國等地原創手帳、日月曆新品，於9月29日至10月21日祭出精選手帳文具品牌全館88折起。圖／Pinkoi提供
Pinkoi 2023手帳節以「人生解壓縮.zip」為題，集結上萬件來自台灣、香港、日本、泰國等地原創手帳、日月曆新品，於9月29日至10月21日祭出精選手帳文具品牌全館88折起。圖／Pinkoi提供

每年到了這個時刻，該採買手帳、日曆為新的一年做好準備。Pinkoi 2023手帳節以「人生解壓縮.zip」為題，集結上萬件來自台灣、香港、日本、泰國等地原創手帳、日月曆新品，於9月29日至10月21日祭出精選手帳文具品牌全館88折起、消費滿899元享免運費等優惠，不僅有人氣插畫家山羊先生、知名手寫風品牌寄思帶來的特色手帳，更有多款隨手帳附贈獨家印章、造型立夾的互動手帳，讓書寫更具樂趣。此外，今年更主打「特色桌日曆」與「個人化電子手帳」。

Pinkoi 2023手帳節於9月29日至10月4日使用Pinkoi App購買「文具、電子手帳及素材」商品消費滿950元即享50元現金折抵優惠，每帳號限使用一次；9月29日至10月21日購買Pinkoi精選手帳文具品牌可享88折起，單館消費滿899元再享免運費優惠。

Pinkoi精選6款新登場人氣手帳，其中以簡約手寫風為名的原創設計品牌「寄思」，2023年手帳以靜物寫生畫為靈感，將花朵含苞待放、盛開、凋落的瞬間用速寫紀錄下，並結合直式時間軸、英文草寫字帖等內頁設計，剛剛好的留白可盡情書寫；質感清新原創品牌「21.5」的手帳，以低調質樸的水泥灰搭配立體壓字做為封面，並全新帶來每月選句，另有記事、習慣培養欄位；設計品牌「Simple is」2023手帳將封面燙印帶有珍珠箔微光的品牌字樣，不僅有豐富年曆、月曆與日曆等功能性內頁設計，更打造專屬印章、印泥；原創設計品牌「方坊」推出的2023喜怒哀樂手帳，以簡單素雅封面燙上手繪喜怒哀樂插畫，並特別製作造型貼紙、厚卡書籤與立夾；人氣插畫家「山羊先生」將過往擅長的美式畫風結合日系風情，帶來具濃濃昭和感的無時效年曆，以各式機器人插畫伴隨每一天；設計品牌「迪夢奇」延續去年的迷你貓畫作，全新推出迷你貓與美食的超療癒組合，將迷你貓融入珍奶、抹茶、炸豬排等元素中，每天都擁有細膩繪畫陪伴。

如果喜歡每天撕日曆的儀式感，或是喜愛擺放特色桌曆，Pinkoi精選4款2023必收特色桌日曆，其中曾榮獲多項國際設計獎 IF、紅點設計大獎的日本設計品牌「Good Morning」，全新推出以「公園」為題的立體桌曆，將狗狗、松鼠、鞦韆等元素透過印刷與加工技術，帶來充滿童趣又優雅的精緻月曆卡片；「take time to make Kram 2023插畫日曆」是由泰國原創設計品牌推出的療癒系手繪掛曆，以柔和浪漫的低飽和色系繪畫出咖啡店、蛋糕、鮮花、花瓶、書籍等日常中令人充滿幸福的物件；原創品牌「IGREAN」將掛曆採用可撕式紙條設計，以繽紛的螢光用紙印上日期、節氣與假期，既實用又具創意巧思；設計品牌「煦暖曆」2023手撕桌日曆提供每日宜忌、生活指南，更精選365句人氣作家暖心語錄。

除了豐富的紙本手帳、月日曆，Pinkoi更祭出多款來自台灣、香港、泰國等地「電子手帳」，可依個人需求選擇日計畫、週計畫模板，或是學生、上班族在追蹤報告和工作進度時必備的時程、專案管理模板，既能滿足獨一無二的客製需求，電子手帳一鍵套用、隨時刪減格式特色，更為大眾帶來無紙化生活的美好新體驗。

natratchadesign電子周計畫月曆，售價150元。圖／Pinkoi提供
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寄思2023 The Moment匆匆，售價685元。圖／Pinkoi提供
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Simple is 2023手帳本（附印章印泥），售價780元。圖／Pinkoi提供
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煦暖曆2023手撕語錄桌日曆，售價870元。圖／Pinkoi提供
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21.5 2023手帳本，售價790元起。圖／Pinkoi提供
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迪夢奇一年計劃－珍奶，售價400元。圖／Pinkoi提供
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IGREAN收獲彩虹2023年曆掛曆，售價415元起。圖／Pinkoi提供
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方坊2023喜怒哀樂手帳，原價790元、 Pinkoi 84折活動價670元。圖／Pinkoi提供
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Good Morning 2023日本立體桌曆 | 公園，原價920元、Pinkoi 9折活動價828元。圖／Pinkoi提供
Good Morning 2023日本立體桌曆 | 公園，原價920元、Pinkoi 9折活動價828元。圖／Pinkoi提供
山羊先生哎呀機器人－無時效年曆，售價480元。圖／Pinkoi提供
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