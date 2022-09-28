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23春夏巴黎時裝周／DIOR致敬巴黎 重塑摩登巴洛克宮廷

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
花草圖騰的印花與蕾絲洋溢古典感。圖／DIOR提供
花草圖騰的印花與蕾絲洋溢古典感。圖／DIOR提供

DIOR 2023 春夏時裝大秀於台灣時間9月27日晚上9點於巴黎在巴黎杜樂麗花園（Jardin des Tuileries）登場，在藝術家Eva Jospin所構築的巴洛克式石窟造景和荷蘭雙人組編舞家Imre & Marne van Opstal帶領的現代舞蹈表演中，DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri以一條1950年問世的DIOR圍巾作為起點，幻化出84套全新服飾。包括品牌大使娜塔莉波曼（Natalie Portman）、BLACKPINK成員JISOO，以及車銀優等眾多名人共襄盛舉。

這條品牌典藏的圍巾背面，印製以蒙田大道（Avenue Montaigne）為中心的巴黎地圖；大秀舉辦地點杜樂麗花園則是1533 年嫁入法國皇室成為王后的Catherine de Medici委託打造。這位來自義大利的貴族，更將高跟鞋、緊身胸衣與Burano蕾絲等引進法國皇室，至今仍是歐洲女性與權力象徵的代表性人物，深深啟發了同樣從義大利來到巴黎並為此地引進嶄新時尚能量的Maria Grazia Chiuri。

幽暗的巴洛克式的洞窟好比走入女性的內心，堅信女性力量的Maria Grazia Chiuri的再度結合現代舞與服裝秀，並重新解構了Catherine de Medici時代的宮廷服飾：緊身胸衣在她的重新詮釋下，轉換成具有現代感的幾何形狀，若隱若現的緊身胸衣描繪輪廓，而大量外露的宮廷式蓬裙裙撐更令人直接聯想到 Catherine de Medici 時代穿著。

所有的服裝都裝飾大量蕾絲卻很保持輕柔便於活動的運動感，多層的蛋糕裙變得薄透摩登，落肩剪裁的泡泡袖散發當代街頭氣息。拉菲草外套裝飾花鳥圖，褲裝上則印製著巴黎地圖圖騰。份量感的大外套和便於活度的現代褲裝與裙裝，重新演繹了文藝復興的宮廷服飾輪廓，造型鞋跟的鏤空魚骨長靴既復古又未來。

Maria Grazia Chiuri把時尚當作一種都會概念，運用服裝展示當代空間，以城市為背景，描繪我們身處的這個世代文化的複雜性，向時尚本身致敬。

藝術家Eva Jospin於杜樂麗花園中心為DIOR打造這一季如夢似幻的大秀場景。圖／DIOR提供
藝術家Eva Jospin於杜樂麗花園中心為DIOR打造這一季如夢似幻的大秀場景。圖／DIOR提供
古巴黎地圖圖案被轉化為全新的印花。圖／DIOR提供
古巴黎地圖圖案被轉化為全新的印花。圖／DIOR提供
澎裙裙撐受到文藝復興時代宮廷服飾啟發。圖／DIOR提供
澎裙裙撐受到文藝復興時代宮廷服飾啟發。圖／DIOR提供
藝術家Eva Jospin於杜樂麗花園中心為DIOR打造這一季如夢似幻的大秀場景。
藝術家Eva Jospin於杜樂麗花園中心為DIOR打造這一季如夢似幻的大秀場景。
DIOR品牌大使娜塔莉波曼出席DIOR 2023春夏時裝發表。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使娜塔莉波曼出席DIOR 2023春夏時裝發表。圖／DIOR提供
DIOR於昨日（27）在巴黎杜樂麗花園發表2023春夏時裝系列。圖／DIOR提供
DIOR於昨日（27）在巴黎杜樂麗花園發表2023春夏時裝系列。圖／DIOR提供
DIOR於昨日（27）在巴黎杜樂麗花園發表2023春夏時裝系列。圖／DIOR提供
DIOR於昨日（27）在巴黎杜樂麗花園發表2023春夏時裝系列。圖／DIOR提供
圖成為展示城市的一種手法。圖／DIOR提供
圖成為展示城市的一種手法。圖／DIOR提供
古典輪廓的摩登褲裝。圖／DIOR提供
古典輪廓的摩登褲裝。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使、BLACKPINK成員JISOO出席DIOR 2023春夏時裝發表。圖／DIOR提供
DIOR品牌大使、BLACKPINK成員JISOO出席DIOR 2023春夏時裝發表。圖／DIOR提供
澎裙裙撐受到文藝復興時代宮廷服飾啟發。圖／DIOR提供
澎裙裙撐受到文藝復興時代宮廷服飾啟發。圖／DIOR提供
摩登的襯衫洋裝被重新詮釋出宮廷氣息。圖／DIOR提供
摩登的襯衫洋裝被重新詮釋出宮廷氣息。圖／DIOR提供
大量的蕾絲和裙撐令人想起Catherine de Medici時代下的宮廷。圖／DIOR提供
大量的蕾絲和裙撐令人想起Catherine de Medici時代下的宮廷。圖／DIOR提供
輪廓摩登現代的套裝以據宮廷風的古典緹花圖騰布料製作。圖／DIOR提供
輪廓摩登現代的套裝以據宮廷風的古典緹花圖騰布料製作。圖／DIOR提供
本季服裝大量運用各式各樣的蕾絲。圖／DIOR提供
本季服裝大量運用各式各樣的蕾絲。圖／DIOR提供
本季緹花布料圖案典雅。圖／DIOR提供
本季緹花布料圖案典雅。圖／DIOR提供

巴黎 義大利

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