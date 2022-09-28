23春夏巴黎時裝周／DIOR致敬巴黎 重塑摩登巴洛克宮廷

DIOR 2023 春夏時裝大秀於台灣時間9月27日晚上9點於巴黎在巴黎杜樂麗花園（Jardin des Tuileries）登場，在藝術家Eva Jospin所構築的巴洛克式石窟造景和荷蘭雙人組編舞家Imre & Marne van Opstal帶領的現代舞蹈表演中，DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri以一條1950年問世的DIOR圍巾作為起點，幻化出84套全新服飾。包括品牌大使娜塔莉波曼（Natalie Portman）、BLACKPINK成員JISOO，以及車銀優等眾多名人共襄盛舉。

這條品牌典藏的圍巾背面，印製以蒙田大道（Avenue Montaigne）為中心的巴黎地圖；大秀舉辦地點杜樂麗花園則是1533 年嫁入法國皇室成為王后的Catherine de Medici委託打造。這位來自義大利的貴族，更將高跟鞋、緊身胸衣與Burano蕾絲等引進法國皇室，至今仍是歐洲女性與權力象徵的代表性人物，深深啟發了同樣從義大利來到巴黎並為此地引進嶄新時尚能量的Maria Grazia Chiuri。

幽暗的巴洛克式的洞窟好比走入女性的內心，堅信女性力量的Maria Grazia Chiuri的再度結合現代舞與服裝秀，並重新解構了Catherine de Medici時代的宮廷服飾：緊身胸衣在她的重新詮釋下，轉換成具有現代感的幾何形狀，若隱若現的緊身胸衣描繪輪廓，而大量外露的宮廷式蓬裙裙撐更令人直接聯想到 Catherine de Medici 時代穿著。

所有的服裝都裝飾大量蕾絲卻很保持輕柔便於活動的運動感，多層的蛋糕裙變得薄透摩登，落肩剪裁的泡泡袖散發當代街頭氣息。拉菲草外套裝飾花鳥圖，褲裝上則印製著巴黎地圖圖騰。份量感的大外套和便於活度的現代褲裝與裙裝，重新演繹了文藝復興的宮廷服飾輪廓，造型鞋跟的鏤空魚骨長靴既復古又未來。