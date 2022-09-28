給新世紀星球探險家的備忘錄 OMEGA超霸X-33腕表
太陽系中的其他行星總為生活在地球上的人們，帶來無窮的靈感與想像。近日歐米茄（OMEGA）推出一款專為火星探險的超霸X-33腕表，而海瑞溫斯頓（Harry Winston）則獻上一只第五大道Avenue Classic月相腕表，一者歌頌月之柔美無常、一者則帶有探索未知的勇氣，各自展開一段手腕上的星際航行。
以品牌位於紐約總店所在第五大道為靈感的Avenue Classic月相腕表，藉由長方形的表殼與設計細節，捕捉了由空中俯瞰大都會時的修長街廓與專賣店門口的拱門設計。全新Avenue Classic月相腕表並將華美鑽石由面盤延伸至表圈或表帶，不僅六點鐘方向的月相盤將自藍色夜空背景中探出金色面容，面盤上半部的HW Logo周圍並以放射狀的鑽石鑲嵌、搭配母貝面盤，呈現紐約大都會的不眠繁華夜色。全系列並有玫瑰金、白金兩種材質，貴金屬鍊帶、鑲鑽或皮表帶等合計七種款式，訂價自126萬5,000元至325萬5,000元不等。
而相較於月亮，雖然人類至今仍未登上火星，但無論是1990年阿諾史瓦辛格的經典科幻電影《魔鬼總動員》，又或去年NASA「毅力號」探測車登陸火星，都讓人們對這顆星球益發好奇。身為登「月」先鋒的歐米茄（OMEGA），近日則與歐洲太空總署（ESA）合作，打造了一款超霸X-33 Marstimer腕表，為未來的太空人提供了以精準計時為目標的後勤支援。
在獲得ESA專利授權後，OMEGA為X-33 Marstimer腕表開發了以下功能：追蹤火星本初子午線太陽日、太陽時間MTC、以及可在地球與火星使用的太陽羅盤，並保留了任務實耗時間（Mission Elapsed Time，MET）、階段性實耗時間（Phase Elapsed Time，PET）、鬧鐘與萬年曆。
表面上的赤鐵紅色草酸陽極氧化鋁表圈，帶來了火星塵土的色澤聯想，封閉式的底蓋並刻有「SPEEDMASTER X-33 MARSTIMER, ESA TESTED AND QUALIFIED」（超霸 X-33 MARSTIMER腕表，通過歐洲太空總署測試和認證）的字樣，同時二級鈦金屬的45毫米表殼將使用歐米茄5622機芯，訂價20萬9,000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言